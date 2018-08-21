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Володин признал опасность переноса решения об изменениях в пенсионной системе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы отметил: эксперты сошлись во мнении, что поправки просто необходимы

Несмотря на то что в ходе парламентско-общественных слушаний на тему "Совершенствование пенсионного законодательства" были высказаны самые разные мнения, все эксперты сошлись в одном – что решение нужно принимать, рассказал глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин. 

Политик отметил, что обсуждение длилось более четырех часов. В нем приняли участие эксперты, представители институтов гражданского общества и регионов. Многие депутаты прервали отпуска ради того, чтобы присутствовать на обсуждении этого вопроса. Володин отметил, что дискуссия проходила в открытом режиме: высказывались все точки зрения, которые формулировали представленные в Госдуме партии. 

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"Но все эксперты сошлись во мнении, что необходимо принимать решение. Это решение назрело, и его откладывать просто-напросто опасно", – сказал спикер. 

Володин пояснил, что тема внесения поправок в пенсионную систему будет еще раз обсуждаться в рамках уже созданной рабочей группы. "Потому что есть предложения, которые носят совершенно конкретный характер. Они требуют дополнительных обсуждений", – пояснил он, добавив, что поэтому очень важно проконсультироваться с правительством, которое и внесло законопроект. 

"Мы понимаем, что это решение в первую очередь направлено на повышение благосостояния наших пенсионеров, повышение уровня пенсий, решение вопросов, чтобы у нас пенсия была не менее 40% заработной платы, с которой человек уходит на пенсию", – заявил политик. 

Кроме того, Володин уверен, что обсуждения заслуживают и другие вопросы, которые сегодня поднимались. В их числе инициативы фракций, Общественной палаты, представителей профсоюзов и работодателей. Последние особо настаивают на "немедленном принятии данного решения и поддержали экспертов в том, что с этим решением затянули, и от того у нас проигрывает экономика". 

Работа по этому вопросу продолжится. "Рабочая группа буквально на следующей неделе начнет анализ всего того, что было предложено, и, возможно, выскажет свои рекомендации, которые будут приниматься с учетом мнения всех политических фракций", – пояснил спикер. 

Комментируя инициативу с отменой депутатских надбавок к пенсии, Володин отметил, что ее стоит обсуждать после того, как она поступит на рассмотрение в нижнюю палату парламента. "Этот вопрос важный, но думаю, это самое простое решение, которое мы можем принять" – указал он. 

В заключение Володин подчеркнул, что Госдума подойдет к рассмотрению вопроса об изменении пенсионной системы с максимальной ответственностью. "Есть решение, которое ты принимаешь в отношении себя, и это решение принять проще. А если решения принимаются в отношении наших граждан, конечно, они принимается очень тяжело", – сказал он. 

"Никому не хочется принимать решения, которые обязывают наших граждан работать дольше, но выбора нет, ведь по мнению ключевых экспертных институтов, в том числе Счетной палаты, мы уже на десять лет опоздали с принятием этого решения", – резюмировал политик. 

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