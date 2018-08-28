Пенсионный вопрос открыт: Путин выскажется о реформе

Глава государства молвит свое веское слово

При модернизации пенсионной системы нужно действовать крайне осторожно, чтобы не пострадали интересы людей. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин.



"Все наши решения будут касаться сотни миллионов людей и должны быть справедливыми, учитывать интересы граждан. Здесь нельзя действовать механически, формально, и только взвешенно, и только осторожно", – отметил российский лидер, выступая на совещании по социально-экономическим вопросам. Его слова приводит РИА "Новости".

Президент пообещал в ближайшее время окончательно сформулировать свою позицию по поводу изменений в пенсионной системе. "Я в ближайшее время, может быть, прямо завтра, свое отношение детально сформулирую и выступлю с соответствующим заявлением", – сказал он.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что его выступление состоится в среду, 29 августа. Оно пройдет в формате телеобращения к нации. По некоторым сведениям, речь может пойти о смягчении параметров реформы.

Вырабатывая законодательные нормы, политики обязаны "считаться с самыми разными жизненными ситуациями, с которыми люди сталкиваются". "Именно такое человеческое измерение должно присутствовать в предлагаемых нормах законопроекта", – подчеркнул Путин.

По его словам, острая реакция общества на предложенные правительством законодательные нововведения совершенно нормальна и естественна. "Это ожидаемую абсолютно реакцию вызвало, достаточно острые дискуссии в обществе. Для каждого человека, особенно старшего поколения, тема повышения пенсионного возраста… крайне важна и чувствительна и вряд ли может кому-то понравиться. Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода", – указал президент.

Ранее глава государства говорил, что ему не нравится ни одна из предложенных концепций пенсионной реформы, однако нужно опираться на экономические оценки: если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть. Пенсионный возраст в нашей стране не менялся с 1956 г., когда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающего, а продолжительность жизни составляла 67 лет. Сейчас на каждого пенсионера приходится только двое работающих, а средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, поэтому нужны перемены, отмечал Путин.

Государственная дума РФ 19 июля приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Он предполагает повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения планируется сделать поэтапными с 2019 года. Благодаря этим мерам пенсии неработающих пенсионеров уже в будущем году вырастут на 1 тыс. рублей. Ожидается, что к 2024 г. выплаты поднимутся до примерно 20 тыс. рублей в месяц – это на треть больше, чем сейчас.

До 24 сентября Государственная дума собирает поправки к законопроекту о пенсионной реформе. Затем пройдут голосования во втором и третьем чтениях. Если документ будет окончательно принят, он поступит на утверждение в Совете Федерации, а затем на подпись президенту.