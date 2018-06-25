Пенсии вырастут в 2019 году

Пособия по старости вырастут на тысячу рублей

К декабрю средний размер ежемесячной выплаты по старости составит 14 тыс. 414 рублей. Об этом рассказал глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин.

А в следующем году прибавка к пенсии неработающих пожилых людей составит в среднем 1 тыс. руб. в месяц, добавил он в интервью газете "Известия". Следовательно, "в течение следующего года средняя пенсия будет уже 15 тысяч 400 рублей", уточнил министр.

Возможностей и ресурсов для прибавок к пенсиям в настоящее время и в будущем без повышения пенсионного возраста не будет, сообщил Топилин. Увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции, пояснил он.

Главная цель новой реформы (повышения пенсионного возраста) – "экономическая необходимость", заявил глава Минтруда. Она возникла, когда выросла продолжительность жизни.

Рынок труда нововведение не затронет, сказал Топилин. Уволить человека могут в любом возрасте, и пенсионерам не стоит этого бояться.

Важно, чтобы работник сохранял свою компетенцию, подчеркнул министр. "Люди, которые работают в 60 – 65 лет, конкурентны на рынке труда: у них есть опыт, знания, навыки", – отметил он.

В четверг, 14 июня, правительство объявило о решении повысить пенсионный возраст уже с 1 января 2019 года. Реформа позволит направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции, заверил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Мужчины к 2028 г. станут выходить на пенсию с 65 лет, женщины к 2034 г. – с 63 лет. Существующие пенсионные льготы для некоторых категорий граждан будут сохранены.

Пока в России стандартный возраст выхода на пенсию составляет 60 у мужчин и 55 лет и женщин. Так было установлено еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается давно. Это связано с выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в то время, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров увеличивается.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Окончательное решение будет принято этой осенью, пишет URA.RU.

В Минтруда опровергли недавно появившиеся слухи о том, что для пенсионеров введут единый прожиточный минимум. Его величину с 2019 г. начнут устанавливать в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года, напоминает телеканал "360".

На данный момент в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60 – 65 лет.