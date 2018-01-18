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Эксперты назвали шокирующий размер пенсии россиян

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
На Гайдаровском форуме оценили благосостояние будущих пенсионеров

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева 18 января заявила, что к 2050 г. пенсия по старости будет составлять лишь 25% от средней заработной платы в России. 

"Нас ожидает к концу 2030 годов 28%, а к 2050 году пенсия будет составлять лишь четверть от средней заработной платы в стране", - цитирует ТАСС Малеву. Она добавила, что сейчас пенсия равна примерно 36% от средней заработной платы.

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По словам эксперта, существуют макроэкономические прогнозы по уровню ВВП, уровню заработной платы, а также законы по ежегодному повышению пенсий на уровень инфляции. "По нашим прогнозам, пенсии будут расти меньше зарплат", - подчеркнула она.

По информации Росстата, в минувшем году средняя зарплата в России была немного выше 39 тыс. рублей. Средняя пенсия в 2017 г. равнялась 13,8 тыс. рублей.

Светлана БОГДАНОВА
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