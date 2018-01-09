Распад СССР лишил стариков пенсии

Печати старого образца не позволяют пенсионерам подтвердить их трудовой стаж

Граждане пожилого возраста столкнулись с непреодолимыми проблемами при оформлении пенсий. Они обивают пороги чиновничьих кабинетов, чтобы доказать право на выплаты. Но сотрудники Пенсионного фонда России отказываются зачислять трудовой стаж. Причина заключается в том, что в их трудовых книжках стоят советские печати.



Москвичка Наталья Злобина два года назад начала оформлять пенсию по возрасту. Ее стаж составляет 33 года, всю жизнь она поработала в столице в "солидных организациях", передает "Московский комсомолец". Все это подтверждается записями в трудовой книжке. Но по решению ПФР из карьеры Злобиной вычеркнули восемь лет.

На записи от 1994 г. стоит печать Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. На тот момент прежней страны не существовало. "Значит, печать недействительная и запись о вашей работе тоже", - пояснили в Пенсионном фонде. Доводы о том, что, когда Злобина начинала работать в организации, Советский Союз еще существовал, чиновница оставила без внимания.

За подтверждением стажа москвичка обратилась в Росимущество, поскольку журнала, в котором она работала, уже не существует. Но в ведомстве необходимые документы женщине предоставить отказались. В качестве подтверждения своей работы Злобина предоставила в ПФР сохранившееся с той поры служебное удостоверение, а также показала экземпляры журнала, где в каждом номере был отпечатан состав редакции с указанием ее имени. Однако в ПФР не приняли и эти доводы.

В итоге пенсионерка просто сдалась. Теперь она будет ежемесячно получать на несколько тысяч рублей меньше, поскольку в ПФР посчитали, что целых восемь лет она попросту бездельничала и на работу не ходила.

Партнер юридической фирмы "СМБ Консалт" Максим Плетнев посоветовал в безвыходных случаях получать от ПФР письменный отказ и обжаловать его в суде. "Даже если не будет отказа, можно обжаловать бездействие", - сказал Плетнев.



И этот случай - далеко не единственный. Некоторым гражданам везет: организации, в которых он работали, еще существуют и стаж удается подтвердить. Но чаще происходит так, как случилось с Натальей Злобиной, отмечает URA.RU.

Юристы советуют гражданам обращаться в суд и продолжать бороться за свои права. Если Пенсионный фонд проявляет ослиное упрямство, нужно требовать у сотрудников письменный отказ и обжаловать его в суде. Даже если не будет отказа, можно обжаловать бездействие, говорят специалисты.

Документы по трудовым правоотношениям хранятся по закону 75 лет и найти их можно в городском или районном архиве. Поэтому ни Пенсионный фонд, ни какая-либо иная государственная структура не имеют права отказать гражданам в начислении пенсии только на основании того, что на документах стоят неправильные печати или что учреждение, в котором работал человек, прекратило свое существование.

В 2018 г. выплаты пенсионерам по возрасту увеличились на 3,7%. Прибавка в среднем составила 500 руб. в месяц. Теперь средняя пенсия доросла до 14,3 тыс. рублей. Повышенные пенсии начнут получать почти 40 миллионов неработающих пенсионеров.