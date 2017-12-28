Пенсионерам не придется стареть
Чиновников правительства РФ терзают сомнения по поводу того,
что увеличение возраста выхода на пенсию принесет государству большую пользу.
Будут ли власти сдвигать время начала заслуженного отдыха на более поздний
срок, они пока и сами не знают. В этом признался министр труда и соцзащиты
Максим Топилин.
"Пока это все обсуждается, пока никаких решений конкретных не принято", - приводит слова чиновника РИА "Новости". По мнению Топилина, пенсионная система, безусловно, нуждается в балансировке. А то сейчас расходов у Пенсионного фонда РФ гораздо больше, чем доходов. Но не факт, что для этого нужно повышать пенсионный возраст, - это "самый спорный момент".
"Только так кажется, что повысили пенсионный возраст - доходы увеличились или расходы уменьшились. Расчеты показывают, что, может быть, на несколько первых лет есть какая-то выгода от этого для бюджета пенсионного фонда. Но через три-четыре года, люди же дольше работают, люди больше формируют прав, люди зарабатывают больше прав, и им надо будет в последующем больше платить", - объяснил министр.
Две недели назад в ходе "большой пресс-конференции" президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешняя планка выхода на пенсию была установлена в 30-е годы прошлого века, когда продолжительность жизни была другой. Поэтому повышать пенсионный возраст со временем придется, но пока что никаких решений на сей счет не принято. А если оно будет принято, оно не будет "шоковым" для людей пожилого возраста, пообещал глава государства.
Мнения экспертов по поводу целесообразности повышения пенсионного возраста разделились. Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает такой шаг необходимым, поскольку соотношение между трудоспособным населением и численностью пенсионеров со временем ухудшается. "Невозможно обеспечить приемлемый уровень пенсий, если ожидаемый период ее получения 20 лет, а требуемый стаж - не более 15 лет", - заявил эксперт.
С другой стороны, глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила, что повышение пенсионного возраста приведет к улучшению сбалансированности Пенсионного фонда, но лишь "в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос - это отложенная заработная плата, которая должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию". Более правильно, по ее словам, считать на долгосрочную перспективу - "когда этот источник повышения размера пенсионного фонда будет исчерпан и нам придется начать выплачивать то, что мы в свое время сэкономили".
Пенсионерам не придется стареть
Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен
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