Пенсии и зарплаты поднимут трижды

В ближайшие годы выплаты повысят бывшим и нынешним военным

Заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова рассказала 29 декабря, что денежное довольствие военнослужащим и пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы.

"С 1 января 2018 года, с 1 октября 2019 года и с 1 октября 2020 года. Каждый раз на 4%", - приводит ТАСС слова замминистра.

Она добавила, что в бюджете уже предусмотрены расходы на 18 млрд, 22,6 млрд и 41,2 млрд руб., причем все нормативные документы разработаны.

"С 1 января 2018 года лейтенант, командир взвода, будет получать в месяц в среднем 66,1 тыс. рублей, что примерно на 2,5 тыс. рублей больше уровня... в 2017 году", - уточнила Шевцова.

Прибавка к пенсии для офицеров уровня командира батальона (в звании подполковника) с 2018 по 2020 г. будет равна 947 руб., 1 тыс. 932 руб. и 2 тыс. 956 руб. соответственно.