Около 200 тысяч пенсионеров поедут в санатории за счет бюджета Москвы в 2018 году

В столице подготовили обширную программу социальной помощи москвичам

С 2010 года социальные расходы столицы выросли почти в 2 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что когда индексация пенсий на федеральном уровне снизилась, московские власти существенно увеличили городские выплаты. Мэр добавил, что это стало возможно благодаря тому, что во время кризиса городские инвестиции не уменьшались, что вызвало рост частных инвестиций, а затем и быстрый выход из кризиса.

Столичный градоначальник напомнил, что новом году вырастет размер детских пособий для малообеспеченных семей: с 1 января ежемесячное пособие матерям-одиночкам с детьми до трех лет будет равно 15 тыс. руб. в месяц.

Особое внимание в Москве уделяется пожилым людям. Минимальный размер пенсий с московской доплатой увеличится, пенсионеры будут получать 17,5 тыс. руб. в месяц, это на 3 тыс. больше, чем сейчас. Городские пособия ветеранам войны, участникам обороны Москвы, а также выплаты юбилярам супружеской жизни повысятся в 2 раза, на такую же величину вырастут денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла и гражданам, пострадавшим от политических репрессий.

"Число получателей санаторно-курортного лечения будет увеличено со 120 тыс. до 200 тыс. человек", - добавил Собянин. Он рассказал, что в столице разрабатывается программа "Активное долголетие": в наступающем году пожилым людям смогут еще сильнее разнообразить свой досуг: заниматься на компьютерных курсах, ходить на фитнесс, посещать танцевальные группы, экскурсии и кружки по интересам.



