Часть россиян пролетела мимо пенсии

Лентяям и домохозяйкам придется в старости перебиваться на социальное пособие

Маленький трудовой стаж уже стал поводом для отказа в назначении страховой пенсии по старости. Об этом предупредил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. По его словам, в 2017 г. Пенсионный фонд РФ не раз был вынужден отказывать в пенсии тем гражданам, которые работали мало или чьи работодатели искусственно занижали прибыль и уходили от выплат взносов в ПФР.

Стариков, оставшихся без страховой пенсии, безусловно, на произвол судьбы государство не бросит, подчеркнул Топилин в интервью "Российской газете". Им положена так называемая социальная пенсия. Конечно, она значительно меньше страховой. По данным ПФР, в 2018 г. средний размер страховой пенсии составит 14 тыс. 329 руб., тогда как социальной - всего 9 тыс. 45 рублей.

Впрочем, в тех регионах, где прожиточный минимум выше гарантированной социальной выплаты, старикам сделают доплату - меньше прожиточного минимума никто получать не будет. Но и индексировать эту выплату не планируется, в то время как страховую пенсию решено постепенно увеличивать.

Напомним, что в 2018 г. страховая пенсия положена россиянам - мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет, чей трудовой стаж составляет не менее 9 лет и кто сумел накопить не менее 13,8 пенсионных балла, которые исчисляются от размера "белой" зарплаты (12 МРОТ за год = 1 балл).