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Медведев сообщил об угрозе пенсиям

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Бояться не надо: бюджет спланирован с учетом опасности

Премьер-министр Дмитрий Медведев указал кабмину на необходимость оградить пенсии и прочие государственные финансовые обязательства от покушений извне.

"Защитить пенсии, пособия, стипендии и зарплаты от любых скачков мировой экономической и политической конъюнктуры", - призвал премьер в пятницу, 12 января, на совещании правительства, посвященном мерам по исполнению федерального бюджета на 2018-2020 годы. Впрочем, глава кабмина сам же и успокоил присутствующих, отметив, что бюджет спланирован как раз с учетом возможных угроз.

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Соответственно, с исполнением обязательств все должно быть в порядке. "Там, где это возможно, мы сделаем даже больше, чем предполагалось", - пообещал Медведев. В частности, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) планируется поднять до уровня прожиточного минимума досрочно - уже к 1 мая 2018 года. "Все необходимые ресурсы на это есть", - подчеркнул премьер. И напомнил правительству о необходимости сделать так, чтобы "каждый рубль работал на рост экономики и развитие социальной сферы".

Накануне президент РФ Владимир Путин объявил о повышении МРОТ до 100% прожиточного минимума с 1 мая, объяснив это улучшением состояния экономики страны.

Николай ВИКТОРОВ
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