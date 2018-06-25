С повышением пенсионного возраста, пожилых людей стали чаще разводить на деньги

С введением пенсионной реформы, многие пожилые россияне задумались о дополнительном доходе. Ведь до заветных 65 и 63 лет нужно на что-то жить. Этим успели воспользоваться мошенники: они активизировали свои ловушки и сделали схемы обмана пенсионеров еще изощреннее.

Самой распространенной схемой воровства и так почти нищих пенсионеров стали так называемые пирамиды. Под личиной "работы на дому" людям предлагают распространять дорогие товары, продажа которых, якобы, принесет им несметные богатства. Однако для того, чтобы получить товары нужно пройти обучение и заплатить за него немалые деньги.

Так, в Москве действовала подпольная фирма-однодневка предлагающая пенсионерам золотых лягушек. Мол, желающий заработать платит им за семинар, на котором подробно рассказывают как выращивать зеленых. После пенсионер за 6 тыс. рублей покупает чудодейственную икру. Из нее растит лягушек и продает их фирме обратно за 600-700 рублей за штуку. Организаторы пояснили, что после они сдают лакомство в рестораны, где то пользуется огромным спросом. Не предупредили организаторы своих клиентов лишь о том, что икра – селедочная и даже при большом желании из нее ничего не получится вырастить...

В Нижнем Новгороде незащищенных пенсионеров заманивали элитным постельным бельем. Людей обрекали на кредитное рабство за ширпотреб. В полицию обращались пострадавшие, рассказывающие, что преступники заговаривали с ними на улице, рассказывали о целебных свойствах нового постельного белья и приглашали в офис. Там накачивали психотропными препаратами и в этом состоянии заставляли подписывать долговую расписку, по которой обязались выплатить стоимость набора в 80 тыс. и проценты, в случае несвоевременной выплаты. На удочку мошенников попались десятки пенсионеров.

Еще одной популярной схемой обмана пенсионеров стали липовые анализы. Мошенники обзванивали пожилых людей и представлялись работниками поликлиники. Они оповещали, что пришли результаты анализа. Человеку сообщали, что ему грозит смертельная болезнь и лечение надо начинать немедленно. Для этого нужно всего лишь 300 тыс. рублей и работник больницы принесет все лекарства на дом.

К сожалению, подобные истории в стране – нередкость. Чтобы обезопасить себя, людям стоит тщательно проверять всю информацию и не стесняться перезванивать в медучреждения. Кроме того, не стоит пренебрегать советами пенсионного фонда. В случае обмана необходимо немедленно обращаться в полицию.