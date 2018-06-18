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Пенсионеров обманывают легальным способом

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Шутки в сторону: аферисты наживаются на пожилых людях, пока другие смеются

Банкноты "Банка приколов" известны сегодня, пожалуй, всем. Подарить приятелю пачку долларов с пожеланием ни в чем себе не отказывать и тут же посмеяться всей компанией – вроде бы безобидное развлечение. Но все оказывается совсем не так невинно, когда дело касается стариков.

84-летняя Вера Ивановна даже не заметила, как ей подменили 185 тыс.рублей. Она сняла их со счета в банке, положила в паспорт и дала на минутку подержать оказавшемуся рядом молодому человеку, рассказывает Рен-ТВ. И вот вместо денег – пачка бумажек, очень похожих на настоящие.

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В полицию-то старушка, конечно, обратилась. Заявление у нее приняли, но предупредили, что найти молодчика будет трудно – действовать в таких случаях лучше по "горячим следам". Вообще, в правоохранительные органы постоянно обращаются пожилые, плоховидящие и просто невнимательные люди с аналогичными жалобами: кому-то сдачу дали банкнотами "Банка приколов", кому-то еще как-то подсунули.

Для пенсионеров даже такую схему придумали – дескать, им положена адресная финансовая помощь в размере 2 тыс. рублей. Но купюра у так называемого соцработника – только пятитысячная, поэтому пенсионер несет сдачу - 3 тысячи. Взамен же получает "прикольную" бумажку, распознав потом которую почему-то совсем не смеется.

При этом такие фальшивки продаются открыто, повсеместно и совершенно легально. Да, на них есть надпись мелким шрифтом "Не является платежным средством", но в остальном внешне они очень похожи на настоящие. И за попытку расплатиться ими можно схлопотать реальный срок – по уголовной статье "мошенничество". Но не лучше ли просто отказаться от подобных "сувениров"?

Вера СВЕТЛОВА
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