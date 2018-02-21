Раскрыт новый способ обмана автомобилистов
Мошенники придумывают все новые способы аферы, чтобы озолотиться на столичных водителях. Теперь население грабят прилично одетые девушки.
Один из очевидцев рассказал, что они останавливаются на трассе и просят других владельцев авто добавить им на эвакуатор, якобы вечером все обратно вернут. При этом транспорт у них совершенно новый и официальный дилер обязан прислать специальную машину, чтобы доставить в сервис бесплатно. Чаще всего на это проезжающие авто не попадаются, но есть те, кто пытается помочь и теряет деньги, передает "Газета.ру".
Преступники, пытаясь получить большие суммы, приезжают также на парковки. Там они обливают маслом пространство под капотом или заливают его в выхлопную трубу чужого автомобиля. Позже, когда он выезжает на дорогу, за ним следует эвакуатор и подает сигнал, что из машины течет жидкость. После этого аферисты предлагают доставить авто до ближайшего "правильного" сервиса. Там с человека возьмут много денег за якобы диагностику и исправление проблем.
Еще один способ придумал грабитель, который наделен актерским талантом.
"Дядя бросается на машины сбоку, роняет папку, а потом устраивает концерт со слезами и разбитым планшетом из этой самой папки", - рассказал свидетель.
Чаще всего его жертвами становятся девушки без регистраторов, однако при звонке в ГИБДД этот "актер" мгновенно исчезает.
Конечно же, главным обманом остается имитация наезда на пешехода и дальнейшее вымогательство денег. Согласно придуманной схеме, за будущей жертвой едут три машины. Из одной бросают в капот бутылку или камень, в другой едут "очевидцы", а из третьей сразу же выбегает человек в рваной одежде и со следами крови. Преступники догоняют автомобиль и требуют деньги, так как он якобы сбил человека и уехал с места происшествия.
Практически любой вид мошенничества устраняется сразу по приезде сотрудников полиции.
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