Последняя надежда на скорую пенсию умерла

Наболевшую проблему нужно решать прямо сейчас, заявили в Совфеде

Россиянам никуда не деться от повышения пенсионного возраста. "Вопрос перезрел", – уверена спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Откладывать реформирование пенсионной системы нельзя, законопроект надо принимать уже осенью этого года. "Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть. Мы открыто объясняем и говорим, почему это перезрело, почему это необходимо...", – цитирует ее ТАСС.

Однако сенатор предложила провести общественную дискуссию для обсуждения параметров реформы. Региональным властям следует "идти на площади, если это будет митинг, встречаться с профсоюзами".

По ее мнению, "это должен быть диалог", в котором "субъекты Федерации должны высказать свое отношение к проекту закона и свои замечания, и предложения". Матвиенко также пообещала, что Совет Федерации будет пристально наблюдать за дискуссией и учтет конструктивные предложения.

"Граждане вправе высказывать свою точку зрения <…> Если это будут конструктивные предложения, безусловно, они будут все рассмотрены", – сказала Матвиенко, назвав безответственной политикой пустые протесты. "Выходя и возражая, надо предлагать, аргументируя", – добавила она.

Напомним, что правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о повышении пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Начать реализацию реформы планируется в 2019 году.