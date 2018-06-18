Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Новые пенсии рассчитают по-советски

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
продолжениеНе обидим: россиянам пообещали прибавку к пенсии
Эксперимент с балльной системой пенсионных начислений провалился

Расчет пенсий по старости при помощи баллов себя не оправдал. В правительстве надеялись, что введенная ими в 2015 г. методика поможет сделать процесс начисления денежного содержания пожилым людям более прозрачной. Но на деле присвоение индивидуальных коэффициентов и их ежегодный пересмотр только запутали граждан. Поэтому правительство намерено отказаться от данной системы, пояснил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмину предстоит принять трудное, но необходимое решение по изменению подхода к расчету пенсий. По ее словам, при введении новых механизмов у людей появится возможность получать в старости содержание, составляющее не менее 40% от его прежнего среднего заработка.

По теме

"Это будет система, похожая на то, что была до этого: некая сумма средств, заработанных на взносах человека", – прокомментировал сенатор слова вице-премьера. Впрочем, по его мнению, общим минимум и максимум пенсионных выплат человеку обязательно будет установлен: "Система солидарная, и в данном случае она предусматривает более высокие заработки и взносы соответственно – они должны нивелироваться в общей системе, чтобы не получилось так, что малооплачиваемые сотрудники не смогли обеспечить себе пенсионную историю", – пояснил сенатор в эфире "Национальной службы новостей".

На прошлой неделе правительство обнародовало свои предложения по пенсионной реформе. В результате возраст выхода на заслуженный отдых поднимется до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин, зато уже действующим пенсионерам смогут увеличивать размер ежемесячной пенсии на 1 тыс.рублей в год. Старт реформы запланирован уже на 2019 год. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Не обидим: россиянам пообещали прибавку к пенсии

Правительство с оптимизмом смотрит в будущее

Польша встала поперек "Северного потока-2"

Варшава пытается оказать давление на Брюссель

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей