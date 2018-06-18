Новые пенсии рассчитают по-советски

Эксперимент с балльной системой пенсионных начислений провалился

Расчет пенсий по старости при помощи баллов себя не оправдал. В правительстве надеялись, что введенная ими в 2015 г. методика поможет сделать процесс начисления денежного содержания пожилым людям более прозрачной. Но на деле присвоение индивидуальных коэффициентов и их ежегодный пересмотр только запутали граждан. Поэтому правительство намерено отказаться от данной системы, пояснил глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что кабмину предстоит принять трудное, но необходимое решение по изменению подхода к расчету пенсий. По ее словам, при введении новых механизмов у людей появится возможность получать в старости содержание, составляющее не менее 40% от его прежнего среднего заработка.

"Это будет система, похожая на то, что была до этого: некая сумма средств, заработанных на взносах человека", – прокомментировал сенатор слова вице-премьера. Впрочем, по его мнению, общим минимум и максимум пенсионных выплат человеку обязательно будет установлен: "Система солидарная, и в данном случае она предусматривает более высокие заработки и взносы соответственно – они должны нивелироваться в общей системе, чтобы не получилось так, что малооплачиваемые сотрудники не смогли обеспечить себе пенсионную историю", – пояснил сенатор в эфире "Национальной службы новостей".

На прошлой неделе правительство обнародовало свои предложения по пенсионной реформе. В результате возраст выхода на заслуженный отдых поднимется до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин, зато уже действующим пенсионерам смогут увеличивать размер ежемесячной пенсии на 1 тыс.рублей в год. Старт реформы запланирован уже на 2019 год.