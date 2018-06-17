Часть россиян избежит пенсионной реформы
Законопроект о повышении возраста, когда можно уходить на заслуженный отдых, не касается космонавтов. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
Как рассказал официальный представитель ЦПК, для космонавтов существуют отдельные правила, по которым рассчитывается время выхода на пенсию.
"Пенсионером космонавт становится после того, как он пробыл 10 лет на должности космонавта (в отряде космонавтов) или 7,5 года, если это женщина, включая период, когда он был кандидатом в космонавты", – рассказал он РИА "Новости".
По закону пенсия космонавта составляет чуть более половины его заработка. Однако при вступлении в отряд человек получает звание лишь "кандидата в космонавты". При условии, что он ни разу не был в космосе и не получал различные надбавки, его зарплата составляет чуть меньше 61 тысячи рублей.
Ранее 14 июня премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение начнется уже с 2019 года и будет проходить в несколько этапов в течение 15 лет. Таким образом, для мужской части населения планку задрали на пять лет, а для женской – сразу на восемь.
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