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Раскрыта судьба пенсионных накоплений

Global Look Press
Россиян приучат по-новому откладывать на старость

Правительство работает над новым механизмом, который поможет гражданам накопить на пенсию. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. 

По ее словам, сейчас готовится законопроект, который фактически вернет институт накопительных пенсий. Также параллельно дорабатывается вопрос взаимодействия с накоплениями, которые граждане перевели в НПФ.

"Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется", – сказала Голикова в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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