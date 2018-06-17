Россиян приучат по-новому откладывать на старость

Правительство работает над новым механизмом, который поможет гражданам накопить на пенсию. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас готовится законопроект, который фактически вернет институт накопительных пенсий. Также параллельно дорабатывается вопрос взаимодействия с накоплениями, которые граждане перевели в НПФ.

"Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется", – сказала Голикова в эфире программы "Итоги недели" на НТВ.