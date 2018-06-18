Не обидим: россиянам пообещали прибавку к пенсии

Правительство с оптимизмом смотрит в будущее

За 5-6 лет пенсионные выплаты в России могут вырасти на 8-10%, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

"Пенсии в реальном выражении... должны вырасти на... 8-10%..., такого роста у нас реальных пенсий вообще не было никогда, тем более в последние годы", заявил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе объявил предложения кабмина по пенсионной реформе. Теперь мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, женщины – в 63 года. Нынешним пенсионерам смогут увеличить размер ежемесячной пенсии на 1 тыс. рублей в год.