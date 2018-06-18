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Пенсионный возраст поднимут не всем

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Послабление сделают гражданам особого рода профессий

Предстоящее повышение возраста выхода на пенсию не коснется людей, работающих на "списочных" местах.  Работников, которые становятся пенсионерами в зависимости не от возраста, а от стажа, реформа не коснется, заверил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

К таким профессиям относятся шахтеры, пилоты, диспетчеры, и отдельные категории водителей. "Они все сегодня получают пенсию досрочно. Их изменение пенсионного возраста никак не коснется", – сказал министр в эфире телеканала "Россия 24", отметив, что для этих сотрудников требования к стажу не изменятся, так как в основном они работают на вредных производствах.

Также обойдет стороной пенсионная реформа тех, "кто находится на условиях получения по чернобыльскому списку". К ним относятся не только непосредственно ликвидаторы и инвалиды Чернобыльской аварии, но и приравненные к ним люди, проживающие на загрязнепнных территориях, а также "то, что было связано с катастрофами в Семипалатинске и реки Теча", – уточнил Топилин.

Изменения не затронут и отдельные социальные категории. Среди них матери, имеющие пятерых детей и инвалиды детства.

Рассказал министр и о том, как определяется механизм специальной оценки условий труда. Если на производстве имеются какие-либо отклонения от нормы, то сотрудники выходят на пенсию раньше, так как работодатель обязан платить в пенсионный фонд дополнительный тариф. Если же условия труда находятся в норме, то сотрудникам предприятия прекращают предоставлять досрочный выход на пенсию. По его словам, с момента начала этого процесса прошло уже пять лет "Первый этап спецоценки заканчивается где-то в конце этого года. Поэтому по ним изменения были включены гораздо раньше", – пояснил чиновник.

Между тем, петицию против повышения возраста выхода на пенсию на сайте Change.org подписали уже более полутора миллионов человек.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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