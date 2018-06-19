Пенсионеры спасут себя от нищеты сами

Россиянам дали совет, как обеспечить себя в старости

Предстоящая пенсионная реформа сильно обеспокоила жителей России, прикидывающих, каким образом обеспечить себе безбедную старость. Ведь правительство анонсировало не только подъем пенсионного возраста, но и отказ от расчета пенсий при помощи баллов. Старший научный сотрудник Института экономической политики, член совета фонда "Либеральная миссия" Сергей Жаворонков уверен, что спасти ситуацию помогут только личные инвестиции.

Он рассказал, что "сейчас немало профессиональных компаний, которые помогут с инвестициями" и посоветовал работающим россиянам вкладывать деньги в валюту, недвижимость и банковские вклады, но только в пределах страхового лимита, пишет "Свободная Пресса".

Эксперт также считает, что до тех пор, пока пенсионный возраст людей в погонах (военных, спасателей, сотрудников МВД, ФСБ и прокуратуры, для которых он не изменился) не будет приравнен к среднероссийскому, говорить о его повышении для всего населения нельзя.

"Привилегированные слои <…> по-прежнему смогут выходить на пенсию в 35 лет. Их берут на службу с высшим образованием в 22 года, плюс стаж 20 лет, но ведь год идет за полтора, вот в 35 лет они уже пенсионеры", – сказал Жаворонков.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила трансформировать денежные накопления для будущих пенсионеров в долгосрочные инвестиции. По ее мнению, такой шаг будет благом для самих пенсионеров.

Она отметила, что изменения регулирования дали возможность негосударственным пенсионным фондам увеличить вложения в реальный сектор почти в два раза – до 958 миллиардов рублей, сообщает ПРАЙМ.

"Активы пенсионных фондов составляют почти 3,9 триллиона рублей. Наша задача – обеспечить трансформацию этих больших средств в долгосрочные инвестиции", – сказала она.