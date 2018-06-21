Пенсионеры получат прибавку
Пенсионеры могут быть спокойны. В следующем году им не будет страшна инфляция. В соответствии с указом президента РФ, выплаты пенсионерам будут индексировать выше уровня роста цен. Так, в 2019 г. пенсии поднимут на 7%, поделился планами правительства вице-премьер Антон Силуанов.
"Наша задача в следующем году – увеличить пенсию в среднем на тысячу рублей. Безусловно, это существенный рост, это рост выше инфляции, как и поручал президент в посланиях. Такой рост составит рост пенсий примерно на уровне 7% к уровню текущего года", – приводит РИА "Новости" выступление министра на заседании Госдумы в четверг, 21 июня.
По словам Силаунова, ожидаемая инфляция в 2018 г. – примерно 3%. Соответственно, рост пенсий обгонит ее вдвое. Такие расходы государство сможет себе позволить. "Необходимые ресурсы и меры будут учтены в законе о Пенсионном фонде и, соответственно, в сопряженном с ним законе о федеральном бюджете", – обещал вице-премьер. Он сообщил, что предложения правительства по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019-2021 г.г. будут внесены в Госдуму в ближайшее время. Таким образом, депутаты смогут рассмотреть их в июле, до закрытия весенней сессии.
На прошлой неделе кабмин внес в Госдуму законопроект о пенсионной реформе, которая включает в себя повышение возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Сейчас свою оценку документа готовят в регионах.
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