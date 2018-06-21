Пенсионерам срежут доплаты
В России могут изменить механизм определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты. В качестве основания ведомство указывает, что отсутствие единых правил ущемляет интересы ряда малоимущих людей в регионах.
Прожиточный минимум пенсионера – это планка, на которую ориентируются власти, когда решают, нужно ли неработающему человеку доплачивать для того, чтобы он не оказался за чертой бедности, и если нужно, то сколько. Сейчас регионы вправе сами регулировать ПМП, главное – опираться в его расчете на потребительскую корзину пенсионера. Но какие цены брать – средние в текущем году, прогнозируемые на следующий год – это законом не оговаривается. В результате на Чукотке, на пример, ПМП не менялся уже три года подряд, несмотря на инфляцию, пишет РБК.
Сейчас Минтруд хочет установить "единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ", приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства. За основу предлагается брать "фактическую величину прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года".
Это должно исключить "возможные занижения и завышения ПМП". При этом к снижению доходов пенсионеров данная мера не приведет, уверяют в ведомстве.
Впрочем, последнее утверждение справедливо не для всех. В ряде регионов при введении новой методики ПМП неизбежно понизится. Да, сумму, которую пенсионер получает сейчас, ему не урежут, так как в России для данной категории граждан действует "сохранная норма". Однако в будущем году доплата к пенсии некоторым пенсионерам может оказаться меньше, чем была бы, если бы расчет ПМП оставили как прежде.
Так, в Воронежской области разница может составить 230 рублей не в пользу пенсионеров, отмечает РБК. И таких регионов, где пенсионерам сейчас как бы переплачивают, окажется большинство – 71 против 14, где не доплачивают. Правда, для жителей этих последних регионов новый закон окажется весьма на руку. К примеру, малоимущим пенсионерам Карелии будут дотягивать выплаты до 10 756 руб. вместо действующего показателя 8726 руб. Это – в планах. Как они воплотятся в жизнь, еще вопрос.
Порошенко пробился на линию Путина
Главы двух стран обсудили Донбасс и заключенных
Китай нашел способ отомстить США
Угрозы Вашингтона не заставили Пекин отступить в торговой войне
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
НЛО
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина