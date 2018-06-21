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Пенсионерам срежут доплаты

Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Оказалось, что некоторые регионы слишком заботятся о своих стариках

В России могут изменить механизм определения прожиточного минимума пенсионера (ПМП). С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты. В качестве основания ведомство указывает, что отсутствие единых правил ущемляет интересы ряда малоимущих людей в регионах.

Прожиточный минимум пенсионера – это планка, на которую ориентируются власти, когда решают, нужно ли неработающему человеку доплачивать для того, чтобы он не оказался за чертой бедности, и если нужно, то сколько. Сейчас регионы вправе сами регулировать ПМП, главное – опираться в его расчете на потребительскую корзину пенсионера. Но какие цены брать – средние в текущем году, прогнозируемые на следующий год – это законом не оговаривается. В результате на Чукотке, на пример, ПМП не менялся уже три года подряд, несмотря на инфляцию, пишет РБК.

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Сейчас Минтруд хочет установить "единый подход к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ", приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы ведомства. За основу предлагается брать "фактическую величину прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года".

Это должно исключить "возможные занижения и завышения ПМП". При этом к снижению доходов пенсионеров данная мера не приведет, уверяют в ведомстве.

Впрочем, последнее утверждение справедливо не для всех. В ряде регионов при введении новой методики ПМП неизбежно понизится. Да, сумму, которую пенсионер получает сейчас, ему не урежут, так как в России для данной категории граждан действует "сохранная норма". Однако в будущем году доплата к пенсии некоторым пенсионерам может оказаться меньше, чем была бы, если бы расчет ПМП оставили как прежде.

Так, в Воронежской области разница может составить 230 рублей не в пользу пенсионеров, отмечает РБК. И таких регионов, где пенсионерам сейчас как бы переплачивают, окажется большинство – 71 против 14, где не доплачивают. Правда, для жителей этих последних регионов новый закон окажется весьма на руку. К примеру, малоимущим пенсионерам Карелии будут дотягивать выплаты до 10 756 руб. вместо действующего показателя 8726 руб. Это – в планах. Как они воплотятся в жизнь, еще вопрос.

Вера СВЕТЛОВА
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