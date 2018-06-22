В пенсионной реформе разглядели плюсы
Число трудоспособных граждан в России может вырасти на 12 млн человек. И все благодаря повышению пенсионного возраста. Если женщинам придется работать на 8 лет дольше, а мужчинам – на пять, то есть до 63 и 65 лет, как это предлагает российское правительство, то, понятно, что налогов страна будет собирать больше. Отчисления в страховые фонды также увеличатся, тогда как граждан, которым нужно будет платить пенсию, станет меньше. На эти очевидные выгоды указали в международном аналитическом агентстве Moody's.
Действительно, по данным Росстата, сейчас в стране 82,3 млн трудоспособных жителей. Если возраст выхода на заслуженный отдых не менять, то в 2035 г. этот показатель упадет до 79 млн человек, и число пенсионеров превысит работающих почти на 5%, пишет РБК. Но если пойти по плану правительства, то количество трудоспособных граждан, напротив, увеличится до 92 млн человек – пусть не все они будут работать, но и пенсию им платить не придется.
В результате, дефицит Пенсионного фонда, который уже сейчас составляет 30%, или 2,07 трлн руб., или 2,25% ВВП, будет преодолен. У государства появится возможность не просто индексировать выплаты на уровень инфляции, но довести их до 40% от допенсионного дохода гражданина, как это пообещала вице-премьер Татьяна Голикова.
Впрочем, такая щедрость может свести на нет всю пользу от пенсионной реформы: увеличение пенсий "съест" все доходы Пенсионного фонда и возникнет новый дефицит. И что тогда – снова повышать пенсионный возраст?
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