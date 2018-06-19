Россиян отвлекут от долгожданной пенсии работой

Пожилым гражданам не дадут заскучать

После принятия закона о повышении возраста выхода на пенсию перед многими людьми остро встанет вопрос поиска работы. Не секрет, что уже сейчас лицам после 40 лет зачастую предлагают либо низкооплачиваемые места, либо вовсе отказывают. Министерство труда РФ накажет работодателей за отказ в работе лицам предпенсионного возраста. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.

Он напомнил, что на законодательном уровне закреплен запрет на указание возрастных ограничений в объявлениях о вакансиях, а также сообщил, что Минтруд рассмотрит все обращения, поступившие от тех, кто столкнулся с такого рода дискриминацией, передает ТАСС.

Тем же россиянам, которые решили найти новую работу или сменить квалификацию будут предложены программы активной занятости, которые сейчас разрабатывает министерство.

Замминистра пообещал обеспечить рабочими местами всех, кто становится пенсионером в "новом" возрасте. "Раньше бы он вышел на пенсию, а теперь будет продолжать трудовую деятельность", – добавил Пудов.

Напомним, что правительство РФ внесло законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин на рассмотрение Госдумы. Несмотря на то, что законопроектом предусмотрен достаточно длительный переходный период, он не вызвал поддержки у граждан.