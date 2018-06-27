Россияне умрут до пенсии

Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых

Смерть на рабочем месте скоро станет обычным явлением в России. По оценкам Института демографии Высшей школы экономики, повышение пенсионного возраста приведет к тому, что 17,4% мужчин и 6,5% женщин не доживет до заветного статуса. Причем расчеты экспертов касаются только переходного периода реформы.

Если предложения правительства будут приняты, то процесс повышения возраста выхода на пенсию для мужчин растянется на 10 лет. В 2019 г. новых пенсионеров не появится. А до 2020 г., когда с работой смогут распрощаться мужчины в возрасте 61 года, доживут только 95,8% мужчин, родившихся в 1959 году, приводит РБК расчеты экспертов ВШЭ.

К 2022 г. количество пенсионеров, которые по старым нормам уже могли бы наслаждаться заслуженным отдыхом, сократится на 8,3%. Мужчины 1963 года рождения станут первыми, кто уйдет на пенсию в возрасте 65 лет. Это произойдет в 2028 году. Но доживет до этого счастливого события лишь 82,6%. Таким образом к концу переходного периода в стране естественным образом станет на 17,4% меньше новых пенсионеров-мужчин.

У женщин, учитывая, что их продолжительность жизни больше, сокращение окажется не столь существенным. В общей сложности к концу переходного периода в 2034 г. до пенсии не дотянут 6,5% женщин.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения не коснутся работников на вредном производстве, инвалидов по зрению, опекунов инвалидов детства, матерей пятерых и более детей.