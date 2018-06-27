Работающих пенсионеров оставят без доплат

Тем, кто получает зарплату, нечего рассчитывать на милостыню от государства

Правительство РФ решило не менять подход к выплате пенсий россиянам, которые продолжают работать. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, – пояснил он, выступая в Совете Федерации в среду, 27 июля. – При выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера", – успокоил министр.

По его словам, правительство опиралось в своем решении на тот факт, что у работающего человека доход растет за счет увеличения зарплаты. "Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда", – цитирует ТАСС Силуанова.

Следуя этой логике, получается, что индексировать еще и пенсии – это чересчур. Ведь, по словам вице-премьера, рост реальных зарплат в 2018 г. с учетом инфляции составит около 6,3%.

В июне кабмин внес в Госдуму законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. Ожидается, что изменения в пенсионном законодательстве позволят повышать ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам на 1 тыс.рублей ежегодно.