Работающих пенсионеров оставят без доплат

Здоровье
- Зубная паста способствует ожирению
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
Правительство РФ решило не менять подход к выплате пенсий россиянам, которые продолжают работать. Об этом заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
"Наша позиция сейчас такая, что работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, – пояснил он, выступая в Совете Федерации в среду, 27 июля. – При выходе на пенсию вся накопленная индексация будет учитываться при окончательном расчете такого пенсионера", – успокоил министр.
По его словам, правительство опиралось в своем решении на тот факт, что у работающего человека доход растет за счет увеличения зарплаты. "Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда", – цитирует ТАСС Силуанова.
Следуя этой логике, получается, что индексировать еще и пенсии – это чересчур. Ведь, по словам вице-премьера, рост реальных зарплат в 2018 г. с учетом инфляции составит около 6,3%.
В июне кабмин внес в Госдуму законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. Ожидается, что изменения в пенсионном законодательстве позволят повышать ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам на 1 тыс.рублей ежегодно.
Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой
Эксперты подсчитали, какой процент населения не дотянет до выхода на заслуженный отдых