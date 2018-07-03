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По данным экспертов, после поднятия возрастной планки в 2028 году мужчины проживут 14,5 лет, а женщины 23 года. Результаты представили в докладе "Демографический контекст повышения возраста выхода на пенсию" исследователи из ВШЭ.
Представленные показатели минимальны, и возраст пенсионеров может увеличиться – отмечают авторы статьи.
Сейчас эксперты оценивают продолжительность жизни мужчин на пенсии в 16,1 год (при прошлом показателе в 60 лет), а женщин в 25,8 лет (при возрасте 55 лет).
Эксперты сравнили нынешние показатели с данными 1965 года и отметили, что сегодня население страны живет чуть больше, чем 53 года назад. Однако, чтобы сохранить такой уровень, к 2028 году продолжительность жизни мужской части населения в возрасте 65 лет должна увеличиться на 2,2 года. Об этом рассказал директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.
"Очевидно, что должны быть разные подходы к мужскому и женскому населению, поскольку уровни дожития разные. Возможно, прирост пенсионного возраста на отдельных этапах должен быть тесно увязан с приростом продолжительности жизни, но это вопросы, которые нуждаются в обсуждении", – подчеркнул эксперт.
Ранее эксперты сообщили, что после новой реформы 6,5 % женского население и 17,5 % мужского населения могут не дожить до заслуженного отдыха.
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