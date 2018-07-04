Россиянам урезали пенсии

Бюджет Пенсионного фонда РФ подвергся жестким сокращениям

Доходы Пенсионного фонда в нынешнем году уменьшатся на 66,8 млрд рублей. Из-за этого его бюджет станет резко дефицитным. Соответствующий закон подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Документ разместили на официальном портале правовой информации.



В законе уточнены показатели индекса роста потребительских цен, прожиточного минимума пенсионера, а также результаты исполнения бюджета фонда за 2017 г. и ожидаемого исполнения бюджета фонда в 2018 году. Основные параметры бюджета ПФР на плановый период 2019-2020 годов не меняются.

В соответствии с документом, доходы бюджета ПФР после сокращения составят в 2018 г. 8,266 трлн рублей (8,4% ВВП). При этом расходы, напротив, увеличатся на 92,1 млрд рублей относительно уровня, заложенного в бюджет 2018 г., до 8,532 трлн рублей (8,7% ВВП).

Тем самым дефицит бюджета Пенсионного фонда заметно вырастет – до 265,5 млрд рублей. Это на 158,9 млрд рублей больше предыдущего прогноза. Однако правительство уже придумало, где взять деньги, чтобы заткнуть образовавшуюся дыру. Компенсировать дефицит планируется за счет использования остатков средств, образовавшихся в бюджете фонда в результате неполного их использования в прошлом году.

Ранее руководитель пенсионного ведомства Антон Дроздов пояснял, что дефицит бюджета возглавляемого им фонда является чисто техническим. Он связан с общим порядком финансирования остатков средств, определенных Бюджетным кодексом.

Закон об изменении параметров бюджета был принят в соответствии с предложениями Министерства финансов РФ. В мае ведомство предложило сократить расходы на пенсионное обеспечение в нынешнем году на 51,5 млрд рублей, а расходы на социальное обеспечение – на 5,9 млрд рублей.

В итоге господдержка инвалидам в 2018 г. сократится на 2,23 млрд рублей по сравнению с показателями 2017 года. В связи с изменением параметров индексации социальных пенсий уменьшатся расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению и доплат к пенсиям отдельных категорий граждан. Снижение составит 4,1 млрд рублей – до 449,6 млрд рублей. Закон также предполагает снижение расходов на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению в связи с проведенной индексацией с 1 февраля 2018 года на 2,5%.

Вместе с тем на зарплаты сотрудникам самого ПФР в этом году будет потрачено гораздо больше средств, чем в прошлом. Это произойдет в связи с повышением с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до 11,163 тыс. рублей в месяц. Общий размер фонда оплаты труда сотрудников ПФР вырастет на 232 млн рублей – до 85,2 млрд рублей.

Отметим, что в 2019 г. россиян ждет плановое повышение пенсий. В среднем ежемесячная пенсия неработающим пенсионерам повысится на 1 тыс. рублей. Таким образом, годовая прибавка к пенсии составит 12 тыс. рублей. По словам Антона Дроздова, прибавки "не потребуют дополнительных средств из бюджета, это эффект повышения пенсионного возраста". Так что по поводу изменения параметров бюджета организации россияне могут не особо переживать.