Пожилым помогут безболезненно пережить предстоящую реформу

Жителям России предпенсионного возраста больше не придется беспокоиться об уровне зарплат – с возрастом они будут только увеличиваться. Такой прогноз дал министр труда и соцзащиты Максим Топилин, рассказавший, что планируется постепенно выровнять дисбаланс в оплате труда молодых и пожилых сотрудников.

Отвечая на замечание о том, что возрастные сотрудники в России получают меньше своих молодых коллег, чиновник сказал, что "зарплаты постепенно должны выравниваться и расти к более пожилым возрастам".

"Мы будем сдвигать планку возраста, и безусловно, люди будут дольше трудиться и, безусловно, будут получать большие зарплаты, потому что эти квалификации сохраняются", – заявил он в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его мнению, риск не хватки рабочих мест из-за продления периода работы сотрудников, отсутствует, так как сейчас на рынок труда выходит молодежь, родившаяся в 90-х годах. А ее недостаточно, чтобы закрыть все имеющиеся вакансии.

"Убывать с рынка труда будет достаточно большое количество людей, то есть момент, который выбран, он как раз с точки зрения баланса на рынке труда самый удобный <…> притока нет. У нас наоборот снижение численности в трудоспособном возрасте колоссальное", – подчеркнул министр.

Он также считает "ненужным обременением для работодателей" предлагаемое введение квот для пожилых людей. И пояснил, что в качестве одной из мер защиты работников Минтруд и Роструд предполагают установить для работодателей обязательство сообщать о планируемом увольнении тех сотрудников, у которых повышается пенсионный возраст. Также для пожилых работников будут отрыты горячие линии, которые дадут им возможность быстро сообщить в Роструд о возникающих проблемах.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о предстоящем повышении возраста выхода на пенсию до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Реформа начнется в 2019 году.