Обсуждение пенсионной реформы будет честным и открытым

В "Единой России" организовали максимально широкие обсуждения острого для россиян вопроса

В "Единой России" рассматривают все точки зрения относительно вопроса принятия пенсионной реформы. Партия не только не борется с инакомыслием, но и сама организовала масштабное обсуждение темы. Об этом рассказал член высшего совета партии, политолог Дмитрий Орлов, отвечая на вопрос об отставке секретаря Ярославского реготделения партии Михаила Боровицкого.

"В обсуждении пенсионной реформы дискуссия приветствуется, ее одобряет и инициировал секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак. Но при этом не должно быть агрессии, антиправительственной позиции, поскольку Партия действует солидарно с Правительством. Грань между обсуждением и неадекватным позиционированием предельно ясна. Руководитель Ярославского отделения эту грань преступил и, думаю, знал на что идет", – сказал он.

Орлов отметил, что руководство "ЕР" выработало определенный подход в отношении пенсионной реформы.

"С одной стороны, это поддержка инициатив правительства, с другой – детальное обсуждение конкретных параметров. И в регионах, и в различных партийных сообществах идет достаточно активная и напряженная дискуссия о параметрах этой реформы. Никто ее не сдерживает, не подавляет, высказываются различные мнения. Но какая-то агрессия, выступление с позицией, которая принципиально расходится с позицией Партии, нарушает не только партийную дисциплину, но и партийную самоидентификацию", – подчеркнул он.



Ранее СМИ распространили информацию о том, что во время закрытой части заседания президиума генерального совета единороссов, было принялто решение о сложении полномочий секретаря Ярославского отделения партии, который по совместительству занимает пост председателя Ярославской областной Думы Михаила Боровицкого. Поводом послужило несоблюдение партийных решений.

Днем ранее, 26 июня в Ярославской облдуме не стали направлять в парламент официальный отзыв на проект закона о пенсионной реформе, вместо этого отправив обращение к спикеру Госдумы Вячеславу Володину о необходимости проработать вопрос детально. Обращение было разработано и внесено фракцией Единой России".

На прошлой неделе секретарь партии Андрей Турчак отметил, что среди членов "Единой России" не должно быть противоречий в вопросе повышения пенсионного возраста.



Относительно Боровицкого президиум счел недопустимым несоблюдение внутрипартийных решений по выработке консолидированной позиции Партии.