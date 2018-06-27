Главу ярославского отделения "ЕР" отправили в отставку

Михаил Боровицкий поплатился за несоблюдение партийных решений

Сегодня, 27 июня, во время заседания президиума генсовета "Единой России" сложил свои полномочия Михаил Боровицкий. Он занимал должность секретаря отделения партии в Ярославле.

Боровицкий проигнорировал внутрипартийные решения, выработав "консолидированную позицию", что послужило причиной отставки. Об пишет ТАСС со ссылкой на источник в ЕР. Тот в свою очередь передал заявление секретаря генсовета партии власти Андрея Турчака.

"Партия не может превращаться в балаган публичных мнений своих членов, тем более партийных руководителей, – подчеркнул единоросс, добавив. – Позиция по любому вопросу должна проходить внутрипартийное обсуждение, затем обсуждение с гражданами и только потом публично выражаться в консолидированной позиции партии".

Речь идет о самоуправстве Боровицкого, который также является спикером Ярославской облдумы. Буквально несколько дней назад, 25 июня, она подготовила обращение в нижнюю палату, где говорится "о дополнительной проработке решения о повышении пенсионного возраста".

Однако до этого Турчак говорил, что партия президента не только поддерживает инициативу своего председателя, премьера Дмитрия Медведева, но также намерена собрать предложения по пенсионной реформе во всех регионах. А на прошлой неделе секретарь генсовета напомнил, что глава кабмина напрямую обратился к единороссам за поддержкой.

Пакет законопроектов, направленных на реформирование пенсионной системы, внесен в ГД, которая планирует рассмотреть их только в первом чтении в ходе весенней сессии, которая продлится до конца июля.

Согласно документам, пенсионный возраст будет расти поэтапно, начиная со следующего года. К 2028 году мужчины будут отправляться на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины к 2034 – в 63 года. К слову, реформа не коснется 46,5 млн россиян, уже вышедших на пенсию.

В правительстве пообещали, что благодаря новой инициативе пенсионные выплаты с каждым годом будут увеличиваться. К 2024 году, сообщил первый вице-премьер Антон Силуанов, они составят порядка 20 тысяч рублей.