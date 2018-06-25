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Копить на пенсию оказалось выгодно

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В Минфине пообещали льготы и налоговые вычеты бережливым россиянам и их работодателям

Средние выплаты вышедшим на заслуженный отдых увеличатся в разы. К 2024 году пенсии достигнут порядка 20 тысяч рублей, пообещал глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, сейчас в правительстве рассматриваются послабления для тех, кто будет сам себе копить на пенсию. Речь идет о вычетах по НДФЛ для самих пожилых и льготы по налогу на прибыль для их работодателей. Последние будут софинансировать сбережения сотрудников.

"Мы считаем, что люди, которые находятся в трудоспособном возрасте, могли бы себе создавать дополнительный ресурс для использования уже в пенсионом возрасте", – рассказал первый вице-премьер в интервью телеканалу "Россия 1".

Концепция индивидуального пенсионного капитала, за которую ратуют финансовое ведомство и Банк России, предполагает участие в системе добровольных пенсионных сбережений. Работодатели и государство в свою очередь будут их софинансировать.

"Для того, чтобы это было интересно и для работников, и для работодателей, мы предусмотрим соответствующие стимулы: они будут уменьшать налоговую базу для обложения налогом на доходы физических лиц с одной стороны, а для работодателей будут уменьшать налогообложение прибыли", – заверил Силуанов.

Он отметил, что в министерстве уже в ближайшее время намерены разработать и внести в нижнюю палату проект соответствующего закона. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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