Володин призвал к диалогу по изменению пенсионного законодательства

Госдума обещает не допустить понижения качества жизни пенсионеров

Депутаты Госдумы проследят, чтобы уровень жизни пожилых людей в России не ухудшался. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Мы не допустим снижения пенсий, мы не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решения искать – и искать нам с вами вместе. Предложение к диалогу Андреем Константиновичем (Исаевым) озвучены, поэтому давайте его вести", – призвал Володин в ходе пленарного заседания в четверг, 5 июля.

Внести изменения в пенсионное законодательство предложило правительство РФ. Законопроект, в том числе повышающий возраст выхода на заслуженный отдых, поступил на рассмотрение ГД в середине июня. Если инициатива кабмина будет одобрена, то мужчины будут заканчивать трудовую деятельность в 65 лет, женщины – в 63 года.