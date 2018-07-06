Пенсионеры дотянут до 80 лет: прогноз медиков

Увеличение пенсионного возраста не лишит россиян беззаботной старости

Граждане РФ вполне успеют насладиться заслуженным отдыхом, даже если пенсионный возраст будет увеличен. По расчетам специалистов, продолжительность жизни россиян в ближайшие годы продолжит расти, поэтому люди вполне могут позволить себе поработать подольше.

Сейчас россияне умирают в среднем в 73,5 года, привела данные главный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

"Прогнозируется, что к 2030 году она (продолжительность жизни) возрастет до 80,1 года. Если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах – 83,7 года", – цитирует РИА "Новости" Ткачеву. Более того, по ее словам, состояние здоровья пожилых людей также позволит им дольше оставаться в рабочем строю. Доказано, что каждое последующее поколение дольше сохраняет хорошую физическую форму, умственные способности и даже внешне стареет медленнее.

С этим согласен заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов. "Сейчас все сдвинулось вверх, поскольку продолжительность жизни увеличилась. Традиционно мы считали, что эти возраста - уже старость. Теперь люди в этом возрасте вполне работоспособны, и не являются такими уж древними, чтобы их списывать со счетов", – отметил он в эфире "Национальной службы новостей". Впрочем, это, как говорится, "общая температура по больнице". Есть люди с инфарктом в 40 лет, есть 70-летние сотрудники, которые покрепче молодых будут. Поэтому рассчитывать, что к 2030 г. все доживут как минимум до 80 лет, явно не стоит.

В июне кабмин внес в Госдуму поправки в пенсионное законодательство. В частности, предлагается отправлять на заслуженный отдых мужчин не в 60 лет, а в 65, а женщин не в 55, а в 63 года.