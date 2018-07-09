Володин призвал регионы активнее высказываться по изменениям в пенсионное законодательство

В Госдуме состоялись парламентские слушания по бюджетной политике

При принятии главного финансового документа страны необходимо учитывать бюджетную обеспеченность регионов. В этом убежден спикер Госдумы Вячеслав Володин. На парламентских слушаниях, посвященных основным направлениям налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на ближайший период, он призвал не ставить бюджетную обеспеченность региона в зависимость от наличия собственной промышленности.

"Есть регионы, где сосредоточен серьезный экономический потенциал, большие предприятия, но при этом бюджетная обеспеченность одна из низких в стране. Поэтому, конечно, нам важно, чтобы бюджетная, налоговая, таможенно-тарифная политика в том числе решали эти задачи", – подчеркнул спикер, призвав присутствующих активнее вносить предложения по данной теме.

Надо сказать, в здании на Охотном ряду в понедельник, 9 июля, помимо депутатов, присутствовали первый зампред главы кабмина – министр финансов Антон Силуанов, руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин, главы ФНС, ФТС, Общественной палаты, губернаторы, председатели законодательных регсобраний, а также эксперты. Поэтому разговор получился конструктивным. Как отметил Володин, по итогам состоявшихся слушаний могут быть внесены изменения в действующее законодательство.

Аналогичной активности спикер ГД ожидает от регионов в отношении совершенствования пенсионной системы. "Это очень важный закон, который ставит своей целью повышение благосостояния наших пенсионеров и должен сбалансировать пенсионную систему в целом, – подчеркнул Володин. – Хотелось бы, чтобы наши руководители законодательных собраний, присутствующие в зале, также на это отреагировали".

Председатель ГД напомнил, что правительственный законопроект был направлен в регионы еще в середине прошлого месяца. Но то ли депутаты на местах уже ушли в отпуска, то ли просто не спешат обсуждать данный вопрос, но отклика из регионов нижняя палата практически не получила. "Хотелось бы, чтобы свою позицию (заксобрания) высказали по этому вопросу, учитывая, что ее ждут наши граждане", – заявил Володин.

Ранее кабмин внес в ГД предложение повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет и для женщин с 55 до 63 лет. По мнению правительства, это даст возможность повысить выплаты пожилым людям.