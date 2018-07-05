Стала известна зарплата и пенсия депутатов Госдумы

Сведения обнародовали по распоряжению спикера Володина

Размер зарплаты депутата ГД РФ в 2018 г. составляет 399,3 тыс. рублей, то есть "на руки" после уплаты подоходного налога парламентарий должен получать 347,4 тыс. рублей в месяц. По факту получается чуть меньше: с учетом больничных и отпусков депутаты в первой половине года получали в среднем 338 тыс. рублей. Такие сведения обнародовали 5 июля на сайте ГД.

Сделано это было по личному распоряжению спикера Вячеслава Володина. В рамках политики открытости председатель поручил думскому аппарату подготовить соответствующие сведения, довести их до самих депутатов и опубликовать в свободном доступе в Интернете.

Вопрос насчет денежного содержания депутатов-пенсионеров тоже решили снять, поскольку, как сказал Володин, "некоторые издания приводят неверные данные о пенсии, якобы составит несколько сотен тысяч". Теперь все прозрачно, поэтому никакие спекуляции не возможны.

Как следует из подготовленной в ГД справки, народный избранник, проработавший в Госдуме 1 или 2 созыва, получает пенсию в размере 46 тыс. 626 рублей. Если же человек трудился на законодательной ниве в нижней палате парламента более 10 лет, то ему положено пенсионное обеспечение в размере 63 тыс. 581 рубля.

Кстати, выходят на заслуженный отдых парламентарии как и большинство россиян: то есть в случае одобрения изменений пенсионного законодательства, предложенных кабмином, право на "депутатскую пенсию" мужчины получат после достижения 65 лет, а женщины в 63 года.

Правительственная инициатива о совершенствовании пенсионной системы поступила в Госдуму в июне. Первое чтение запланировано на 19 июля.