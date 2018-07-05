Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Стала известна зарплата и пенсия депутатов Госдумы

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian State Duma Photo Service
Сведения обнародовали по распоряжению спикера Володина

Размер зарплаты депутата ГД РФ в 2018 г. составляет 399,3 тыс. рублей, то есть "на руки" после уплаты подоходного налога парламентарий должен получать 347,4 тыс. рублей в месяц. По факту получается чуть меньше: с учетом больничных и отпусков депутаты в первой половине года получали в среднем 338 тыс. рублей. Такие сведения обнародовали 5 июля на сайте ГД.

Сделано это было по личному распоряжению спикера Вячеслава Володина. В рамках политики открытости председатель поручил думскому аппарату подготовить соответствующие сведения, довести их до самих депутатов и опубликовать в свободном доступе в Интернете.

По теме

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

Вопрос насчет денежного содержания депутатов-пенсионеров тоже решили снять, поскольку, как сказал Володин, "некоторые издания приводят неверные данные о пенсии, якобы составит несколько сотен тысяч". Теперь все прозрачно, поэтому никакие спекуляции не возможны.

Как следует из подготовленной в ГД справки, народный избранник, проработавший в Госдуме 1 или 2 созыва, получает пенсию в размере 46 тыс. 626 рублей. Если же человек трудился на законодательной ниве в нижней палате парламента более 10 лет, то ему положено пенсионное обеспечение в размере 63 тыс. 581 рубля.

Фото: duma.gov.ru

Кстати, выходят на заслуженный отдых парламентарии как и большинство россиян: то есть в случае одобрения изменений пенсионного законодательства, предложенных кабмином, право на "депутатскую пенсию" мужчины получат после достижения 65 лет, а женщины в 63 года.

Правительственная инициатива о совершенствовании пенсионной системы поступила в Госдуму в июне. Первое чтение запланировано на 19 июля.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

США пообещали жестко наказать Россию

Американский политик пригрозил "драконовскими мерами"

"Газпром" раскрыл ложь "Нафтогаза"

Украинская компания врет и не краснеет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей