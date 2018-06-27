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Спикер Госдумы обсудил совершенствование пенсионной системы с главой профсоюзов

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Консультации законодателей и ФНПР будут продолжены

Все вопросы, касающиеся совершенствования пенсионной системы в России, будут обсуждаться с экспертами и представителями профессиональных объединений. В этом председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заверил главу Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаила Шмакова на встрече в ГД в среду, 27 июня.

Спикер подчеркнул, что главная цель изменения пенсионного законодательства должна заключаться в "повышении уровня жизни пенсионеров". Шмаков, со своей стороны, сообщил, что профсоюзы предлагают дополнить внесенный кабмином законопроект рядом законодательных актов, направленных на защиту прав работников как старшего возраста, так и молодежи – они должны быть обеспечены полноценным страхованием занятости. Кроме того, обещанный правительством рост пенсий пенсионеров, по мнению профсоюзов, должен получить документальные гарантии.

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Правительство РФ 16 июня внесло в Госдуму законопроект, повышающий возраст выхода на пенсию с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения не коснутся работников на вредном производстве, инвалидов по зрению, опекунов инвалидов детства, матерей пятерых и более детей.

Документ сейчас отправлен в регионы для ознакомления и оценки.

Николай ВИКТОРОВ
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