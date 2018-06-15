Володин назвал главную задачу пенсионной реформы
Новую инициативу правительства Совет Госдумы обсудит в ближайший понедельник, 18 июня. Задачи, которые призвана решить поэтапная реформа, обозначил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Ожидается, что на рассмотрение ГД внесет законопроект уже завтра, 16 июня, после заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
По словам Володина, реформирование пенсионной системы назрело давно. "Если не принимать никаких решений, то неизбежно произойдет фактическое снижение пенсий", – пояснил думский спикер, добавив, что пускать на самотек этот вопрос нельзя.
"Целью реформы должна стать реализация задачи по повышению уровня жизни пенсионеров", – цитирует парламентария Regnum.
Володин подчеркнул, что с документом ознакомятся заксобрания всех российских регионов. "Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной думе в первом чтении", – разъяснил председатель нижней палаты парламента.
Накануне, 14 июня, о приближающейся пенсионной реформе объявил глава российского кабмина Дмитрий Медведев. В правительстве уверены, что новый законопроект оптимизирует расходы на пенсии, а сэкономленные средства пойдут на преобразования в социальной сфере.
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