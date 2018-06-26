Медведев объяснился в скандале с пенсионной реформой

В новой инициативе учтены интересы россиян

По словам Дмитрия Медведева, повышение пенсионного возраста необходимо. Об этом он заявил на заседании правительства. Премьер подчеркнул, что реформа задумывалась, исходя из интересов самих россиян и государства в целом.

"Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом", – цитирует главу кабмина "ТАСС".

Реформирование пенсионной системы, уверен Медведев, откроет новые двери перед людьми солидного возраста. Правительство займется их переобучением, для чего власти намерены разработать спецпрограммы.

"Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности", – заявил председатель правительства.

Более того, инициатива сотрет возрастные границы в глазах работодателей, устранив дискриминацию, считает премьер. Так что предпенсионные годы теперь не станут причиной сокращения.

"Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена", – пообещал глава кабмина.

К слову, благодаря пенсионной реформе появятся не только новые возможности, но и свободные деньги на заслуженном отдыхе. Накануне глава Минфина Антон Силуанов пообещал, что к 2024 году пенсии достигнут порядка 20 тысяч рублей.