Госдума берет на себя ответственность в вопросе пенсионной реформы

Депутаты прервали отпуска и пришли на сегодняшние слушания, которые продлились более четырех часов

Интерес к мероприятию проявили депутаты, министры, лидеры профсоюзов, эксперты, активисты и все неравнодушные россияне. Онлайн-трансляцию парламентско-общественных слушаний смотрели более 500 тысяч человек.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал вопрос изменения пенсионного законодательства крайне важным и ответственным. Дискуссия носила открытый характер, отметил он.

Со стороны правительства министр труда и соцзащиты Максим Топилин пообещал, что повышение пенсий гарантировано – это зафиксируют юридически. Расчеты будут прозрачными, все отразят "на бумаге", заявил он.

Повышение ставок страховых взносов в Пенсионный фонд Топилин считает неправильным. Такое решение грозит уходом российской экономики в теневой сектор, сказал министр. Решения о фиксированных взносах, которые приняли весной, дают возможность балансировать. И бюджет Пенсионного фонда России в том числе, подчеркнул Топилин.

"В сегодняшней демографической ситуации те вопросы, о которых я сказал, встанут перед любым правительством любой идеологической направленности. Такое решение должно было бы принять любое правительство, которое находится сегодня у власти, в силу тех экономических реалий, о которых я сегодня сказал", – озвучил свое мнение глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Спорить можно о сроках и механизмах, а также иных формах соцподдержки, отметил он.

Против пенсионного референдума выступил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Поднимать вопрос о пенсионном возрасте на референдуме неправильно. Вопрос для плебисцита чересчур тонкий, заявил он. Развитие пенсионной системы нужно рассматривать в комплексе. Это слишком сложная тема, чтобы разбивать ее на отдельные фрагменты.

Ранее генсовет "Единой России" в ходе совместного заседания с советом руководителей фракций выступил с предложением отказаться от пенсионных преференций для для членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Также было предложено оставить в силе меры социальной поддержки в регионах для мужчин, достигших 60 лет и женщин, достигших 55-ти. Кроме того, прозвучало предложение направлять конфискованные у взяточников деньги в доход бюджета ПФР и назначить застрахованным лицам – мужчинам, достигшим 60 лет, и женщинам, достигшим 55 лет – накопительную пенсию.

В действующие госпрограммы единороссы предложили включить дополнительные меры по повышению квалификации россиян предпенсионного возраста. Также необходимо предусмотреть досрочное установление страховой пенсии по старости тем, чей страховой стаж составляет не меньше 42 и 37 лет (мужчины и женщины соответственно) и сохранить для коренных малочисленных народов Севера действующие условия назначения пенсий.

Подобные шаги направлены на смягчение пенсионной реформы, уверены в партии власти. Между тем совершенно отказаться от нее нельзя. К такому выводу пришли почти все участники прошедших сегодня слушаний.

Если отложить этот вопрос, "может случиться непоправимое, возникнут большие проблемы". Рассматривать его необходимо, отметил Вячеслав Володин, подводя итоги мероприятия, пишет "Политаналитика". Вместе с тем существует несколько мнений по этой проблеме, признал он.

Политолог Антон Хащенко отметил, что участники слушаний не ставили перед собой цель обо всем договориться.

Главной задачей он назвал перевод дискуссии в режим конкретики из эмоционального состояния. С этой позиции участники мероприятия справились с ней, подчеркнул он.

Во власти нет людей, которым нравится пенсионная реформа, отметил политолог. Однако альтернативного решения этой проблемы не существует. Если бы оно было, его бы рассмотрели с удовольствием.

Несмотря на то, что альтернативы нет, существует множество поправок, которые необходимо рассмотреть. Вместе с тем они требуют финансового обоснования.

"Более того, подозреваю, что это будет предметом рассмотрения сразу целого пакета законопроектов, а не только той инициативы, которая была внесена правительством", – сказал он.

Для обсуждения пенсионной реформы формат парламентских слушаний, задействованный Госдумой, подходит как нельзя лучше. Другую площадку для такого разговора трудно представить.

Директор по исследованиям Фонда ИСЭПИ Александр Пожалов отметил, что организаторам пришлось решать сразу несколько разноуровневых задач:

"С одной стороны, много внимания уделялось тому, чтобы всё ещё убедить аудиторию в верности самой концепции закона. Не зря Володин каждого содержательно выступавшего просил ответить: "Была ли у правительства альтернатива этой инициативе, можно ли справиться с пенсионными вызовами иначе?"

Видимо, это было последствием сумбурного обсуждения законопроекта на начальном этапе. Вместо того, чтобы обсудить финансовые риски всей системы, правительство приняло решение пойти по пути агрессивной прямой рекламы и аргументов только демографического характера. "Регионы и партию власти перед первым чтением чуть ли не ломали через колено, чтобы правительственный законопроект не критиковали и поправок особых не предлагали", – говорит Пожалов.

Правительство ушло от финансовой аргументации реформы и на сегодняшних слушаниях, отметил он. За кабмин все наглядные расчеты предлагал Алексей Кудрин. Этого следовало ожидать. Министр труда Топилин по аппаратным правилам не может докладывать за руководство финансово-экономического блока.

С другой стороны, задачей слушаний была выработка запроса на корректировку во втором чтении той конкретной схемы повышения пенсионного возраста, которую все содержательно выступающие оценили не иначе как жёсткую. А так как правительство держит в тайне детальное финансовое обоснование именно этой формулы, то этот запрос на корректировку может получить тот или иной ответ только через месяц.

Пакет запросов на поправки в саму схему повышения возраста действительно прозвучал. Однако для меня удивительно, что куда более социальными и смягчающими общественное недоверие к законопроекту оказались предложения "системных либералов-экономистов" (условные идейные лидеры несуществующей правой партии), а не "Единой России".

Основных параметров повышения возраста партия власти не коснулась. Исключая статистически малозначимую для россиян до 1967 г.р. идею досрочно выплачивать им накопительную часть пенсии. Занялись лишь пакетом вспомогательных социальных улучшений.

За рамками собственно законопроекта от "системных либералов" прозвучали и такие более ожидаемые от ЕР или левых идеи: введение повышенного НДФЛ 20% для "богачей"; антимиграционные меры для квалифицированных рабочих мест, требующих интеллектуального труда; нефинансовые программы соцподдержки людей 80+ и так далее. Примечательно, что предложения выдвинули люди и институции, которые и готовят для правительства бюджетно-финансовые расчёты.

Однако слушания не превратились в уличный митинг и гонку за популистскими идеями. Даже "единороссы" не особо рекламировали отмену доплат парламентариям к пенсиям и перераспределение в ПФР "коррупционной" ренты. В этом плане слушания были не такими яркими и эмоциональными, не митинговыми, как по реновации.

Организаторов мероприятия нужно благодарить за предоставленное представителям экспертных институтов слово. Так считает политтехнолог Дмитрий Фетисов. Таким образом, слушания можно назвать экспертными.

"Глава Счетной палаты показал, что готов не прятаться (как многие политики) от этой непопулярной темы. Активно поработал над ней, это было видно в его выступлении. Тем более, подготовился так, чтобы все это выглядело наглядно – предоставил графики", – высказался Фетисов.

Выступление Кудрина он назвал одним из самых сильных на прошедших слушаниях.

Нельзя не обратить внимание на эффективность Госдумы, как единой площадки для дискуссий. Тут играет роль опыт седьмого созыва, в котором парламентские слушания стали распространенной практикой – это и тяжелые слушания по реновации, и по обманутым дольщикам, говорит он.

Глава политической экспертной группы, политтехнолог Константин Калачёв в свою очередь указал на эффективность думской площадки:

"Сегодня была продемонстрирована коалиция в поддержку реформы – работодатели, представители гражданского общества, ведущие экономисты, партия ЕР, законодатели и правительство – все за концепцию. Остается обсудить детали".

Участники слушаний подчеркнули, что проработка деталей ведется. На это есть еще месяц.

"Я бы отметил, что выступление министра труда и социальной политики Топилина, видимо, должно было доказать, что главное в реформе – забота об устойчивости пенсионной системы, как залога выполнения обязательств перед пенсионерами (причем правительство готово взять на себя дополнительные обязательства по повышению пенсий). Не хватало представителей финансово-экономического блока, которые должны были с цифрами в руках показать то, что показывал Кудрин вместо них", – говорит Калачев.

Он назвал выступление Топилина не особо сильным. Забота о людях звучит для народных масс не так убедительно, как слова о рисках и угрозах. Но состав участников был представительным. Калачев отметил выступление Сергея Неверова, который выглядел убедительно.

"Парламентскую оппозицию критиковать не буду. Могу только позавидовать способности Владимира Жириновскогокапитализировать поток своего сознания и отметить, что Геннадий Зюганов по-прежнему в хорошей форме, хотя характер его выступлений не меняется много лет", – подчернкнул он.

Высказался он и о выступлении Сергея Миронова, предложившего создать рабочую группу.

"Несгибаемости у эсеров нет: с одной стороны, они отвергают реформу в сегодняшнем виде, а с другой – готовы обсуждать детали. Модерация выступлений и организация слушаний заслуживает отдельной похвалы. Все было демократично", – заявил он.

"Единая Россия" должна взять на себя роль "рупора реформы, агитации и пропаганды", считает Калачев. Продвижением реформы должна заниматься именно ЕР, учитывая многочисленность партии и количество депутатов. Сейчас, когда разработана система аргументов.

Госдума взяла на себя политическую ответственность в вопросе пенсионной реформы. Такое мнение высказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

"Сформирована рабочая группа, которая будет осуществлять связь между гражданским обществом и депутатским корпусом на эту тему. Были высказаны самые разные точки зрения на пенсионную реформу и высказано немало пожеланий о том, чтобы ее скорректировать. Понятно, что еще месяц до вторых слушаний и сейчас работа опуститься в профильные и исполнительные комитеты. Там эти требования будут, так или иначе, изменять "физиономию" самого законопроекта. По сути, речь идет о нормальном, здоровом взаимодействии между законодателями и избирателями", – отметил он.

Мухин задался вопросом в беседе с изданием. Почему, если законопроект так важен для кабмина, представляет его Топилин, а не глава правительства Дмитрий Медведев. Создается впечатление, что кабинет министров хочет дистанцироваться от этого законопроекта. И это странно, учитывая, что инициировал его он.

У противников пенсионной реформы меньше аргументов, чем у ее сторонников. К такому выводу после слушаний пришел политолог Аббас Галлямов

"Но значит ли это, что сторонники реформы обязательно победят в борьбе за общественное мнение? – Не факт! Потому что они оперируют макроэкономическими категориями – они говорят о бюджете, о дефиците, о рынках труда, о таких масштабных вещах. Они совершенно не оперируют на уровне простого человека", – отметил он.

Галлямов отметил выступление Зюганова, назвав его единственным, кто продемонстрировал способность говорить в этой логике.

"Он говорил именно с позиции простого человека, которого лишили дохода, на который он рассчитывал. А все эти макроэкономические расклады его не интересуют. Большинство избирателей у нас оценивают ситуацию именно в этой плоскости, гораздо более эмоциональной", – сказал политолог.

Несмотря на победу сторонников пенсионной реформы на этих слушаниях на рациональном уровне, окончательного триумфа это еще не сулит, говорит он.

Результатом слушаний стала готовность власти к диалогу, которую она и показала на этом мероприятии.

"Но одними слушаниями проблему не решишь, таких мероприятий должна пройти масса. Физически их должно быть много, чтобы эта точка зрения возобладала, потому что в целом у нас есть расхожий стереотип, что власть не слышит, и одними слушаниями это не перебьешь", – отметил политолог.

То, что на слушания делегировали Топилина, говорит о нежелании Медведева ассоциироваться с этой реформой. И министр финансов Антон Силуанов тоже этого не хочет.

"Нашли самого безобидного и его отправили отдуваться. Если он будет лицом реформы, ну пусть будет такое лицо, которого не жалко, техническая фигура. А вот Госдума продемонстрировала желание взять на себя ответственность. Правительство – прячется, ГД – нет. И это плюс нашего парламента", – заключил он.