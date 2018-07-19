Госдума поддержала изменения в пенсионной системе
Депутаты Государственной думы РФ проголосовали в первом
чтении за законопроект о поправках к пенсионному закону. Это произошло в ходе сегодняшнего
пленарного заседания нижней палаты парламента.
В поддержку законодательной инициативы высказались 328 народных избранников, 104 проголосовали против, воздержавшихся не было. Трансляция заседания велась на сайте Госдумы.
Голосованию предшествовала дискуссия с участием спикера палаты, представителей фракций и министра труда и социальной защиты РФ. В своем выступлении глава Минтруда Максим Топилин сообщил о том, что конечной целью внесения изменений в пенсионное законодательство является повышение пенсий.
"К 2024 г. соотношение пенсии неработающего пенсионера составит около 200% прожиточного минимума пенсионера, а сейчас, я напомню, мы находимся с вами на 163-164%. Это позволит очень серьезно нам изменить ситуацию с пенсионным обеспечением", – заявил чиновник.
По его словам, совершенствование пенсионного законодательства в РФ – это, в отличие от стран Запада, не антикризисная мера, а забота о будущем, чтобы "на перспективу сбалансировать и обеспечивать страховой характер пенсионной системы". Нынешние возможности Пенсионного фонда РФ позволяют сохранять имеющееся соотношение между зарплатой и пенсией и компенсировать инфляцию, но не позволяют принять "никаких прорывных решений".
Альтернативой нынешнему предложению является повышение ставок взносов в Пенсионной фонд, но такой вариант был ранее признан неуместным. Поэтому без изменений в пенсионный закон не обойтись. Другого варианта просто нет, констатировал Топилин.
Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил с трибуны, что законопроект позволяет вернуть пенсии ее первоначальное значение. Сейчас она превратилась в выплату по старости, а изначально была компенсацией за утрату трудоспособности. Сейчас миллионы пенсионеров работают, но получают пенсии. Лишать их выплат государство не будет, поэтому в качестве компромиссного варианта необходимо скорректировать нынешние сроки выхода на пенсию. "Если мы откажемся от того, что сегодня предлагает правительство, – мы откажемся от достойных пенсий. Поэтому мы приняли консолидированное решение и будем голосовать "за", – отметил политик.
"Это ситуация, когда мы восстанавливаем реальную пенсию, выплачиваем ее реально утратившим трудоспособность, и на нее реально можно будет прожить", – приводит слова Исаева "Пятый канал".
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обсуждению законопроекта будет уделено гораздо больше времени, чем предполагалось изначально.
"Мы рассылаем законопроект во все субъекты РФ и специально предложили увечить время для обсуждения данного законопроекта с тем, чтобы все субъекты высказали свою точку зрения", – пояснил Володин, отметив, что Госдума получила официальные отзывы от 60 субъектов страны из 85 имеющихся. Всего же своим мнением поделились 79 регионов, вместе с теми, кто прислал отзыв.
Председатель нижней палаты отметил, что ее комитет по труду принял решение продлить срок предоставления поправок ко второму чтению законопроекта по пенсионной реформе. Замечания и предложения будут приниматься не до 18 августа, как планировалось изначально, а до 24 сентября.
"Но так как многие законодательные собрания ушли в отпуска еще в середине июня, такой возможности не имели, мы сейчас увеличиваем время на поправки и исходим из того, что в сентябре такая возможность у регионов, у законодательных собраний субъектов РФ будет", – сообщил думский спикер.
Лидеры оппозиционных фракций в своих выступлениях заявили, что не поддерживают изменения в пенсионном законодательстве. Поэтому представители этих партий голосовали против законопроекта.
Одобрение законопроекта об изменениях в пенсионной системе в первом чтении уточняет базисные нормы инициативы. Затем в документ будут вноситься изменения и поправки, выработанные экспертами и обществом. После этого состоится рассмотрение во втором и третьем чтениях, которые намечены на осеннюю сесию (даты голосования пока не определены). Если законопроект будет принят Госдумой, далее он поступит на утверждение Советом Федерации и на подпись президенту страны.
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