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По итогам слушаний по пенсионным изменениям создадут рабочую группу

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
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К вопросу пенсионного законодательства еще вернутся для улучшения качества законопроекта

Госдума создаст рабочую группу по итогам парламентско-общественных слушаний по вопросу совершенствования пенсионного законодательства, об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин во вторник, 21 августа.

Группа, по его словам, будет тщательно изучать поправки, поступающие в нижнюю палату ко второму чтению правительственного законопроекта.

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"Она (– группа) продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и представителями фракций, а также с представителями гражданского общества с тем, чтобы еще раз к этому вернуться, может быть, не единожды для того, чтобы качественно повысить законопроект", – уточнил Володин.

Возглавит группу  зампредседателя ГД Ольга Тимофеева, курирующая в нижней палате вопросы социальной политики.

Правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен в Госдуму 16 июня и прошел первое чтение 19 июля. Наибольшие споры вызвало предложение поднять возраст выхода на заслуженный отдых для нельготных категорий до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин.

На данный момент к законопроекту подготовлено более 100 поправок. Срок внесения предложений по поправкам ранее был продлен более чем на месяц – с 18 августа до 24 сентября. 

Во вторник, 21 августа, по инициативе спикера Володина в нижней палате проходят большие парламентско-общественные слушания по совершенствованию пенсионного законодательства.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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