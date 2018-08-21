Топилин: выгоду от изменения пенсионной системы получат пенсионеры

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Изменения пенсионной системы России назрели, и их нельзя более откладывать. На этом настаивает правительство РФ, от лица которого в Госдуме во вторник, 21 августа, на парламентско-общественных слушаниях выступал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Он признал, что это болезненный вопрос, многие граждане внутренне не готовы к повышению возраста выхода на пенсию. Но в перспективе пяти-десяти лет в стране не будет более удачного стечения обстоятельств для введения данной меры, учитывая соотношение работающих граждан и пенсионеров. Поэтому дальнейшее затягивание вопроса не просто не нужно – оно опасно.
"Через 10 лет мы будем иметь большую несбалансированность, – подчеркнул Топилин. – Если мы ставим целью увеличение продолжительности жизни, то нужно и менять пенсионный возраст. Альтернативы этому решению нет".
Министр указал, что бенефициарами всех изменений пенсионного законодательства должны стать неработающие пенсионеры. Он напомнил, что сейчас наша пенсионная система носит страховой и солидарный характер. Но чтобы она была крепкой и финансово обеспеченно, нужно развивать ее в сторону страховых взносов, а не подпитки из федерального бюджета.
Что касается конкретных размеров пенсии, то, по задумке правительства, нынешний законопроект позволит увеличить ее с 2019 г. на 1 тыс. рублей. Таким образом, уже в 2024 г. ежемесячные выплаты смогут достигнуть 20 тыс. руб. против сегодняшних 14 тыс. рублей. Гарантировать индексацию пенсий будут два закона, подчеркнул министр.
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