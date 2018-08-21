Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Топилин: выгоду от изменения пенсионной системы получат пенсионеры

Максим Топилин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
продолжениеВ Госдуме обсуждают изменение пенсионного законодательства.LIVE
Министр объяснил, почему не стоит ждать более удобного момента для повышения пенсионного возраста

Изменения пенсионной системы России назрели, и их нельзя более откладывать. На этом настаивает правительство РФ, от лица которого в Госдуме во вторник, 21 августа, на парламентско-общественных слушаниях выступал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Он признал, что это болезненный вопрос, многие граждане внутренне не готовы к повышению возраста выхода на пенсию. Но в перспективе пяти-десяти лет в стране не будет более удачного стечения обстоятельств для введения данной меры, учитывая соотношение работающих граждан и пенсионеров. Поэтому дальнейшее затягивание вопроса не просто не нужно – оно опасно.

По теме

"Через 10 лет мы будем иметь большую несбалансированность, – подчеркнул Топилин. – Если мы ставим целью увеличение продолжительности жизни, то нужно и менять пенсионный возраст. Альтернативы этому решению нет".

Министр указал, что бенефициарами всех изменений пенсионного законодательства должны стать неработающие пенсионеры. Он напомнил, что сейчас наша пенсионная система носит страховой и солидарный характер. Но чтобы она была крепкой и финансово обеспеченно, нужно развивать ее в сторону страховых взносов, а не подпитки из федерального бюджета.

Что касается конкретных размеров пенсии, то, по задумке правительства, нынешний законопроект позволит увеличить ее с 2019 г. на 1 тыс. рублей. Таким образом, уже в 2024 г. ежемесячные выплаты смогут достигнуть 20 тыс. руб. против сегодняшних 14 тыс. рублей. Гарантировать индексацию пенсий будут два закона, подчеркнул министр.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей