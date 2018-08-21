Кудрин: выход на пенсию сейчас вызывает шок

Изменения в пенсионное законодательство изменят и модель жизни пожилых людей в лучшую сторону

Уровень жизни пенсионеров стагнирует и даже снижается. Это констатировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его мнению, государство дошло до края – у него нет ресурсов, чтобы увеличивать пенсии пожилым гражданам. С 2016 г. в стране уже не индексируют выплаты работающим пенсионерам. Варианты повышения нагрузки на бизнес вызывают резкое неприятие в предпринимательской среде.

В сложившейся ситуации уровень жизни будет только снижаться, если ничего не предпринимать. Инициатива кабмина дает шанс на рост денежного содержания пожилых. Ближайшая цель – гарантировать размер пенсии в 40% от зарплаты. А в дальнейшем – довести его до 60-70% от зарплаты.

Этого без повышения пенсионного возраста не добиться, уверен Кудрин. Ранее удавалось индексировать пенсии благодаря средствам из Резервного фонда, но его больше нет. Да и не могут нефтяные доходы служить основанием для выплаты пенсий, очень уж нестабилен такой источник.

Впрочем, по мнению Кудрина, важнее сейчас обсуждать не вопрос повышения возраста выхода на заслуженный отдых, а способы увеличения продолжительности жизни, к примеру, программу "Активное долголетие", а также проблемы медицинского обслуживания, обеспечения работой всех желающих, в том числе граждан после 50 лет.

Изменения в пенсионное законодательство меняют модель жизни пожилых людей в лучшую сторону – вот что главное, считает Кудрин.