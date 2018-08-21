Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Володин: Открытая дискуссия позволит учесть все мнения по законопроекту о пенсиях

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
продолжениеКудрин: выход на пенсию сейчас вызывает шок
Спикер ГД открыл большие слушания по совершенствованию пенсионного законодательства

Изменение пенсионного законодательства – важнейший вопрос, поэтому при его решении важно учесть все плюсы и минусы выдвинутых правительством инициатив. В связи с этим было принято решение провести на площадке Госдумы большое обсуждение в формате парламентско-общественных слушаний, отметил спикер ГД Вячеслав Володин, открывая мероприятие во вторник, 21 августа.

В здании на Охотном Ряду собрались более 600 участников дискуссии: депутаты Госдумы, члены кабмина, глава Счетной палаты, члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов.  Многие из них прервали свои отпуска, чтобы высказать свое мнение по законопроекту и выслушать других. Цель слушаний – подготовить ко второму чтению поправки, которые сделают документ лучше, снимут ненужное напряжение в обществе, указал Володин.

По теме

Спикер напомнил, что срок предоставления поправок ранее был продлен более чем на месяц – с 18 августа до 24 сентября. 

Правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен в Госдуму 16 июня и прошел первое чтение 19 июля. Наибольшие споры вызвало предложение поднять возраст выхода на заслуженный отдых для нельготных категорий до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин.

На данный момент к законопроекту подготовлено более 100 поправок.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Трамп предложил России сделку

Американский лидер дал понять, что готов снять санкции

Загитову купили за 2 миллиона долларов

Фигуристка впечатлила состоятельного любителя спорта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей