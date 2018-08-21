Володин: Открытая дискуссия позволит учесть все мнения по законопроекту о пенсиях

Спикер ГД открыл большие слушания по совершенствованию пенсионного законодательства

Изменение пенсионного законодательства – важнейший вопрос, поэтому при его решении важно учесть все плюсы и минусы выдвинутых правительством инициатив. В связи с этим было принято решение провести на площадке Госдумы большое обсуждение в формате парламентско-общественных слушаний, отметил спикер ГД Вячеслав Володин, открывая мероприятие во вторник, 21 августа.

В здании на Охотном Ряду собрались более 600 участников дискуссии: депутаты Госдумы, члены кабмина, глава Счетной палаты, члены общественных организаций и деловых сообществ, эксперты, представители регионов. Многие из них прервали свои отпуска, чтобы высказать свое мнение по законопроекту и выслушать других. Цель слушаний – подготовить ко второму чтению поправки, которые сделают документ лучше, снимут ненужное напряжение в обществе, указал Володин.

Спикер напомнил, что срок предоставления поправок ранее был продлен более чем на месяц – с 18 августа до 24 сентября.

Правительственный законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий" был внесен в Госдуму 16 июня и прошел первое чтение 19 июля. Наибольшие споры вызвало предложение поднять возраст выхода на заслуженный отдых для нельготных категорий до 65 лет у мужчин и 63 лет для женщин.

На данный момент к законопроекту подготовлено более 100 поправок.