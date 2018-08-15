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Володин поручил повысить пенсии до 20-25 тысяч рублей

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Проблема требует безотлагательного решения

После завершения трудовой деятельности россияне должны получать минимум 40% от своей зарплаты, и правительству необходимо найти способ достижения этой цели. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что нынешние пенсии не нравятся никому. Поэтому уже совсем скоро, 21 августа, в нижней палате парламента будет поднят вопрос об улучшении пенсионной реформы.

"Требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему – вот цель проведения парламентских общественных слушаний", – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

В обсуждении вариантов модернизации системы примут участие эксперты и представители гражданского и делового сообществ, а также политических фракций и регионов. Спикер Госдумы отметил, что поиск решения проблемы необходимо вести уже сейчас, иначе в будущем она усугубится. Пенсионная система в ее нынешнем виде может продержаться еще несколько лет, но ждать от нее роста пенсий нет смысла.

По словам Володина, с течением времени брешь в бюджете ПФР будет только шириться. Пока ее удается "залатать" с помощью поступлений из государственной казны, из которой выделяется более 3,33 трлн руб. (40% бюджета ПФР). Правда, совсем скоро в фонд придется направлять почти вдвое больше денег. Это чревато тем, что пенсии в 20-25 тыс. руб. останутся мечтой, а федеральный бюджет при этом не сможет найти средств на другие важные сферы, например, образование и медицину.

Алексей ВАСИЛЬЕВ
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