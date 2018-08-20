"Единая Россия" проследит за ростом пенсий
Обеспечение достойной жизни пожилых людей – вот цель, достижение которой должна обеспечить "Единая Россия". На это указал секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак в понедельник, 20 августа, на совместном заседании Генерального совета и совета руководителей фракций партии.
Подводя итоги широкой общественной дискуссии, посвященной вопросу совершенствования пенсионной системы, Турчак отметил, что тема эта касается всех без исключения жителей страны. Но в первую очередь нужно думать об интересах пожилых людей.
"Мы осознаем свою ответственность перед старшим поколением, перед нашими родителями, которые своим трудом создавали богатство нашей страны, ее промышленный потенциал, развивали ее инфраструктуру. Безусловно, наш долг – обеспечить им, сегодняшним пенсионерам, достойный уровень жизни", – подчеркнул Турчак.
Он особо отметил, что партия не ставила вопрос сохранения государственного пенсионного обеспечения в России – это было, есть и будет гарантировано Конституцией страны. Но размер пенсии, его постоянное увеличение – вот что должно быть на контроле ЕР.
Как рассказал Турчак, в дискуссии, запущенной партией в июле, приняли участие более 30 тысяч гражданских активистов, представителей профсоюзов, депутатов. Еще сотни тысяч россиян направили свои предложения на сайт партии. В итоге получилось более 1,5 тыс. инициатив, обобщенных по тематикам. "Занятость, условия работы, диспансеризация, учет территориальной специфики, гарантия опережающего роста размера пенсий – во всех этих вопросах партия должна представлять интересы простых людей", – указал он.
Во вторник, 21 августа, в Госдуме состоятся большие парламентские слушания по вопросу совершенствования пенсионной системы. Позиция ЕР будет основана на тех предложениях, которые партия собрала в ходе общественной дискуссии и обсудила на совместном совете.
Правительственный законопроект о внесении изменений в пенсионную систему РФ поступил в Госдуму в середине июня. Он предполагает, в частности, повышение возраста окончания трудовой деятельности до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.
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