Новая пенсионная система защитит бюджет от дефицита

Сейчас средства на выплату пенсий ПФР вынужден брать из госказны

Дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФР) увеличивается с каждым годом. Сейчас пенсии "съедают" пятую часть всех государственных доходов. Если не менять сложившуюся систему, дыру в бюджете скоро будет уже не закрыть, предупредил председатель правления ПФР Антон Дроздов.

"Если не принять никаких мер по совершенствованию пенсионной системы, трансферт на выплату пенсий неизбежно будет увеличиваться, то есть будет увеличиваться дефицит бюджета Пенсионного фонда, – приводит РИА "Новости" слова Дроздова. – Пенсии будут расти гораздо более низкими темпами, не выше инфляции, и их покупательная способность будет постоянно снижаться", – пояснил чиновник.

В прошлом году доходы ПФР составили 8,26 трлн рублей. Около половины из них – это страховые отчисления работающих граждан, что-то пришло на счет от продажи активов Фонда. Но 46% суммы – 3,78 трлн рублей – было выделено из федерального бюджета.

В 2018 г. ситуация повторяется, рассказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ Ирина Гусева. Пенсионному фонду не хватило на выплату пенсий 3,27 трлн руб. Они были выделены из средств налогоплательщиков. "Это около 20% от общего объема расходов федерального бюджета", - подчеркнула Гусева.

Если так будет продолжаться, то уже в 2024 г. на содержание пожилых людей потребуется выделять 5 трлн руб. из госбюджета. Учитывая, что за первое полугодие 2018 г. весь доход бюджета составил 10,5 трлн руб., такая дополнительная нагрузка неподъемна для страны.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование пенсионной системы в РФ. Он предполагает повышение возраста окончания трудовой деятельности до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Это даст возможность ежегодно индексировать выплаты пенсионерам выше уровня инфляции и избавит ПФР от необходимости запрашивать средства из федерального бюджета.

21 августа в Госдуме состоятся большие парламентские слушания, посвященные изменению пенсионного законодательства. Большинство экспертов подтверждают, что перемены необходимы, но но указывают на необходимость предусмотреть все нюансы, например, трудоустройство молодежи и пожилых людей.