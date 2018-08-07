Совершенствование пенсионной системы депутаты обсудят вместе с общественниками

Законопроект ждет всестороннее обсуждение

В слушаниях по законопроекту, которые намечены на 21 августа, будут участвовать не только парламентарии. Вместе с представителями нижней палаты совершенствование пенсионной системы обсудят члены общественных организаций, эксперты, представители деловых сообществ и регионов, рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин после рабочего совещания по подготовке слушаний.

"Если первоначальный формат парламентских слушаний предполагал присутствие депутатов Госдумы как основных участников, то, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с представителями политических фракций было принято решение переформатировать их в парламентские общественные слушания", – пояснил председатель ГД, отметив, что на слушаниях в большинстве будут не депутаты.

Володин подчеркнул важность всестороннего обсуждения законопроекта до его второго чтения. "Депутаты сейчас активно встречаются со своими избирателями. Обмен мнениями продолжается и с экспертным сообществом. В ходе парламентских общественных слушаний нам необходимо обсудить различные взгляды, подходы к решению вопросов и предложения, чтобы в итоге выйти на принятие качественного законопроекта", – резюмировал спикер.

На сегодняшнем совещании по подготовке слушаний также присутствовали первые зампреды ГД Александр Жуков, представляющий партию власти, и Иван Мельников от КПРФ. Также в совещании участвовал либеральный демократ Ярослав Нилов, глава профильного комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Напомним, 19 июля законопроект о совершенствовании пенсионной системы был одобрен Госдумой в первом чтении. Второе – намечено на осень. До этого времени инициативу доработают с учетом экспертного мнения. Все ремарки примут вид поправок, срок представления которых увеличен почти на неделю, до 24 сентября.

Принятие законопроекта гарантирует рост российских пенсий начиная уже со следующего года.