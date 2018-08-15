Госдума намерена сделать Пенсионный фонд бездефицитным

Необходимо предпринять меры для увеличения выплат пожилым людям

Для повышения размера пенсий и сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) нужны законодательные меры по совершенствованию действующей пенсионной системы. С этим согласны все политические силы, рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Обсуждение (законопроекта) в первом чтении и обсуждение на Комитете показало одно: все фракции, вне зависимости от кардинально противоположных позиций, сходятся в том, что необходимо что‑то менять. Существующий размер пенсий никого не устраивает. Меры необходимо принимать, с одной стороны, для роста пенсий и для сокращения дефицита бюджета Пенсионного фонда – с другой", – пояснил он.

При этом шаги, которые способствовали бы решению этих задач, предлагаются разные. В частности, ЛДПР настаивает на отмене регрессивной шкалы при оплате страховых взносов, на усиленном выявлении "серых" зарплат и на решении вопроса с самозанятыми гражданами, которые сейчас "демотивированы формировать свои будущие пенсионные права", отметил Нилов.

Что касается дефицита бюджета ПФР, то нужно в первую очередь пересмотреть расходы Фонда, оптимизировать их, считает представитель либерал-демократов.

Ранее в комитете ГД по бюджету и налогам рассказали, что на покрытие дефицита ПФР уходит пятая часть всех расходов федерального бюджета. И если ситуацию не изменить, то к 2024 г. сумма необходимых траншей из казны в ПФР составит 5 трлн руб., соответственно, другие социальные расходы окажутся серьезно урезаны.

В июне кабмин внес в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование пенсионной системы в РФ. Он предполагает повышение возраста окончания трудовой деятельности до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Это даст возможность ежегодно индексировать выплаты пенсионерам выше уровня инфляции и избавит ПФР от необходимости запрашивать средства из федерального бюджета.



Чтобы решение, которое коснется всех без исключения россиян, было максимально взвешенным и сбалансированным, спикер ГД Вячеслав Володин инициировал большие парламентские слушания по вопросу совершенствования пенсионной системы. Заседание состоится 21 августа.